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恒指回吐95點 中特估續撐市

標籤：經濟

【明報專訊】港股周三大升逾500點後昨回吐近百點，陸家嘴論壇未有重大消息跟進，加上人民幣續尋底跌穿7.26見7個月低，港股隨A股整固反覆下跌95點，收報18,335點，成交縮減至1035億元。憧憬國家隊吸納，中特估概念股三桶油、中資電訊股齊做好，中海油（0883）大升逾3%續創新高；二線科企沽壓大，多隻股份下挫半成，拖累科技指數跌1.68%。

中海油升3.5% 再創新高

隔晚美股休市，恒指昨高開23點後最多曾升89點，但人民幣走弱，貶值至7個月新低，大市迅速倒跌，失守20天線，午後更一度跌156點，恒指最終跌95點或0.5%，收報18,335點，國指跌31點或0.5%，收報6556點，科指跌64點或1.68%，收報3767點。北水淨流入75.3億元，較上日增2.17倍，連續第25日吸資，累計流入1240億元。

中特估概念股繼續有資金追棒，中海油再創新高，升3.5%，中石油（0857）升2.3%，中石化（0386）、中國人壽（2628）、聯通（0762）齊升逾1%。科技股偏軟，「618」促銷活動定單及成交額齊創新高的京東（9618）跌2.4%，美團（3690）、阿里巴巴（9988）跌逾1%，騰訊（0700）跌0.3%；嗶哩嗶哩（9626）、快手（1024）、京東健康（6618）挫半成，商湯（0020）更大跌7.6%。

分析：憧憬三中全會政策出台

凱基亞洲上調今年恒指目標價，由去年底的19,260點，上調至最新預測的20,900點，其投資策略部主管溫傑表示，內地第一季經濟較預期好，資金、尤其是北水淨流入的趨勢明確，料未來政策及資金方面可推動達至其恒指目標價，港股的市盈率亦能回升至10倍至11倍間。他非常期待於下月召開的三中全會，料將會有相繼的政策出台，並相信內地GDP增長保五的機會頗大。

永明資產管理香港首席投資策略師龔偉怡亦對港股持中性樂觀看法，認為目前港股估值仍接近10年低位，不排除未來12個月港股有機會上升至2萬點，惟必須要有其他因素配合，如市場聚焦下月三中全會是否有更多政策出台。