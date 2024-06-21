證監吊銷岑偉納牌照7個月 指沒妥善管理基金 投資組合高度集中兩港股

人保資產前持牌代表 曾為活躍股評人

岑偉納出任基金經理前，多年來為活躍股票評論員，約20年前任職新世紀證券期間開始為市場熟識。岑偉納獲人保香港資產委任，於2018年5月2日至2020年4月8日期間擔任該基金的投資經理，他現時並不隸屬任何持牌法團。

證監會發現，自該基金於2018年5月成立起至2020年1月為止的21個月期間，其投資組合中僅有1至3隻股票，有違該基金的投資目標及策略。該基金的持倉亦高度集中於兩隻香港上市股票，而其中一隻股票更不在人保香港資產高級管理層所批准的許可證券名單上。然而，岑偉納沒有採取積極的步驟以減低因該基金持有不合適的股票而涉及的風險，也沒有遵從人保香港資產的止蝕程序。人保香港資產在今年2月已遭證監會譴責並罰280萬元，原因是公司出任上述基金的經理時沒有履行其應盡的職責。

黃明忠無牌付費群組教炒股罪成

另東區裁判法院昨日在一宗由證監會提起的檢控個案中，裁定黃明忠未領有牌照而在其於Telegram建立並管理的一個接受訂閱的聊天群組中，提供投資意見罪名成立。黃明忠承認未領有牌照而經營就證券提供意見的業務的控罪，除並被判罰款1萬元，他亦被飭令支付證監會的調查費用。

法院裁定，2018年1月2日至2019年5月21日期間，黃明忠建立並管理一個名為「FRANKY - 即市直播谷」的Telegram聊天群組，該群組開放予付費訂閱的公眾，他於每個交易日都會在該Telegram群組內，就恒生指數及各類香港上市證券的表現發布評論及對訂戶的問題作出回應。

證監會指黃明忠雖是證監會持牌代表，但他僅可為其所隸屬的公司行事，在今次事件中，黃以個人身分操作該Telegram聊天群組。該會提醒投資者，在投資前查看證監會網站內的持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊，以確保就證券提供投資意見的公司及人士已領有適當的牌照。

明報記者