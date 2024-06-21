維他奶去年多賺近1.6倍 暫無再加價計劃

集團首席財務總監吳茵虹表示，去年10月已在內地將產品價格上調中單位數字，香港個別產品亦有單位數調整，預期今個財年不會再調整內地價格；3至4月在港有作低單位數價格調整，現無其他加價計劃。

維他奶上財年毛利率按年升2.5個百分點至50%，吳茵虹解釋，毛利率上升主要受惠於售價上升以及控制推廣成本，未來表現仍是朝現水平發展，希望提價可抵消成本增加影響。期間香港業務經營溢利按年升3%，行政總裁陸博濤指出，對香港市場非常有信心，相信可維持個位數增長，會繼續研發新產品，過去曾推出有汽茶等產品，料未來研發費用將會持平。

內地業務下半年收入回復增長

維他奶內地業務上財年下半年收入回復增長，經營溢利以人民幣計按年大升4.02倍。陸博濤表示，維他奶雖然在去年10月加價，但已是同業當中最後一家公司加價，業務改善主要是公司改善分銷渠道組合及提升效率，同時有效控制銷售及行銷成本，未來將更專注於推廣。集團執行主席羅友禮表示，內地人均飲用量較香港同類產品而言比例仍很低，相信未來仍有巨大潛力。

澳洲及新西蘭業務方面，期內受生產達標問題而缺貨，無法準時交付，拖累收入表現。陸博濤表示，生產達標問題只影響植物奶產品，廠房現已正常運作，相信澳洲及新西蘭業務將會改善。

集團去年11月宣布委任執行主席羅友禮女兒、公司非執行董事羅其美為副主席。羅友禮於會上笑言不便評論女兒上任後表現，應由CEO評價，接班計劃仍按原定進行；陸博濤指「非常好」，羅其美出任副主席以來主要視察各個業務市場及更了解公司日常運作。此外，羅友禮指出，過去派息比率一直為60%水平，今年已增至約70%；至於會否增持股份就視乎股價表現而定。