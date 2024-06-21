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證監會點名股權高度集中 長久股份曾挫75%

【明報專訊】吉林前首富薄世久旗下的半新股長久股份（6959）在本周一晉升為「紅底股」後，周三即遭證監會點名股權高度集中，昨日股份開市曾一度再創新高，進一步升至108.2元，惟其後「冧棚式」急挫，急跌至低見26.15元，跌幅逾75%，收市仍跌65.71%，報36元，市值由近219億元跌至72.8億元，昨日成交金額5454.83萬元，換手率0.69%。

在周三證監會警示長久股份於6月3日，包括公司執董賈惠在內的9名股東合共持有該股4873.9萬股或24.11%權益，連同公司行政總裁薄世久及主席李桂屏手上持有的1.5億股或74.2%權益，相當於該股已發行股本的98.31%，街貨僅得342.1萬股或1.69%，薄李二人為夫婦關係。

值得留意的是，長久股份在今年1月9日起始在主板上市，招股價5.95元，上市不足半年長久股份已晉升「紅底股」，在「冧棚」前累升近17.2倍，即使昨日大跌，仍累升近3.4倍。公司將在7月8日迎來首階段上市禁售期結束，次階段在2025年1月8日屆滿。

周一成「紅底股」 昨創新高後急挫

事實上長久股份的大部分權益似乎一直把持在少數股東手上，據公司於1月8日公布最終發售價及配發的公告，當時薄世久家族及9位股東於上市時已持有近1.98億股或97.71%權益，當時公司亦在同一公告上發出股權高度集中警告。

長久股份近月屢傳好消息，包括自3月17日發盈喜，預期2023年度經調整淨利潤按年增加50％至60%；其後5月16日公布將獲納入MSCI中國全股票小型股指數成份股，並於5月31日收市後生效；公司再於5月30日披露將召開董事會及建議宣派特別息，其後在6月12日公布為慶祝其被納入MSCI中國全股票小型股指數成分股及財務穩健，決議豪派每股0.43元特別息，並將於7月16日或前後派付予股東。

3月發盈喜 本月決議豪派特別息

長久股份曾被市場預期或會在9月獲納入「港股通」，但納入港股通的核心要求是成為恒生綜指成分股，但新納入的成分股需滿足數類條件，包括市值、流動性、股權不過度集中、不長期停牌。而長久股份在被證監會作出股權高度集中警示後，或不符合恒指公司的規定。即使公司發表通告已解決股權高度集中問題，仍要觀察最少12個月才有望重新納入。