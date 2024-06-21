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OpenAI聯合創辦人「另起爐灶」 專注建安全超級智能 不受短期商業壓力左右

【明報專訊】研發人工智能對話模型ChatGPT的OpenAI聯合創辦人Ilya Sutskever，在未能推翻行政總裁Sam Altman後離開，不足1個月後「另起爐灶」，創立另一家人工智能（AI）初創公司，表明專注建立安全的超級智能。

Ilya Sutskever周三宣布，與另一名OpenAI前工程師Daniel Levy、愛好投資人工智能的企業家Daniel Gross，聯合創辦Safe Superintelligence Inc.（SSI），總部分別在美國加州帕羅奧圖（Palo Alto）和以色列特拉維夫（Tel Aviv），公司只有1個產品和目標，即安全的超級智能，部分認知能力或超越人類，但力求對人類安全穩妥，不受產品周期、短期商業壓力左右，不會屈服於投資者對創造收入的要求。

伙OpenAI前工程師 加州以色列設總部

OpenAI在2015年成立時，使命與SSI相近，由非牟利的董事會控制，但去年11月包括時任OpenAI首席科學家的Ilya Sutskever等董事通過，解僱行政總裁Sam Altman，指控他過分着重商業考慮，忽略產品安全等，但數天後Sam Altman「回朝」，而且重組董事會，排除了Ilya Sutskever等，他到上月離職。

雖然Ilya Sutskever當時強調，對OpenAI現有管理層有信心，但《金融時報》引述工作伙伴Jen Leike透露，其實他不滿公司着重產品多於保障安全，與管理層分歧已到臨界點。Jen Leike亦已離開Open AI，轉投另一家由前員工創立的人工智能公司Anthropic，公司獲亞馬遜（美：AMZN）等投資逾40億美元。

孫正義：投資再生能源公司

增發電支持AI運算

另一位科技界著名投資者、日本軟銀（SoftBank）創辦人孫正義亦準備大舉投資人工智能。他周四出席軟銀股東會時表明，在共享辦公室公司WeWork投資損失數十億美元之後，現時要尋找下一個大動作，不可以計較輸贏，集團未來動力來自為未來進化散播新種子，尤其在海外，例如有投資的美國可再生能源發電公司將大力增加發電量，支持全球生成式人工智能項目運算所需的電力。

孫正義旗下軟銀願景基金近年有多宗投資失誤，例如WeWork最終破產等，需要大量為資產減值和減持股權，例如阿里巴巴（9988）等套現填補損失。其後孫正義轉為主攻人工智能和半導體，例如分拆英國晶片設計公司安謀（Arm）（美：ARM）上市，上月據報Arm已進軍人工智能晶片業務，冀明年開始量產。早前亦有報道稱，軟銀計劃集資高達1000億美元發展人工智能晶片，挑戰Nvidia（英偉達）（美：NVDA）龍頭地位。截至3月底，軟銀現金儲備約6.2萬億日圓（約3049億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]