WSJ：蘋果擬加快覓內地伙伴提供AI大模型

網信辦批117個AI產品 沒外資開發

內地要求收集大量文字、圖片、影片等數據以訓練基於大語言模型的人工智能對話工具之前，需要先經過審批，截至3月，國家網信辦批出117個生成式人工智能產品，沒有一個由外資開發。

同屬外資的韓國三星（Samsung）新款手機，就由百度提供圖像搜尋引擎、人工智能生成文字等功能，但評價參差，有用戶覺得翻譯中文較準確，但亦有人投訴未能辨識圖片的車型和建築物。

由於華為等國產手機已包括人工智能，蘋果相對落後，研究機構Counterpoint早前統計，蘋果iPhone中國銷售第一季跌近20%，市佔率落後於榮耀和Vivo兩大國產品牌。Counterpoint關注中美關係緊張，美國公司逐一受針對，蘋果重振銷售之路並不容易。

（綜合報道）

[國際金融]