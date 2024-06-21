moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

WSJ：蘋果擬加快覓內地伙伴提供AI大模型

【明報專訊】蘋果公司（美：AAPL）上周在開發商大會表明，將在手機等裝置加入度身訂造的人工智能（AI）系統，但完全沒有提及第二大市場中國，可能因為需時尋找內地伙伴。《華爾街日報》周四引述消息稱，蘋果今年初曾探討申請在內地推出外資的人工智能大語言模型，但最後相信不能通過審批，所以決定加快與內地伙伴洽商，例如百度（9888）、阿里巴巴（9988）和阿里、騰訊（0700）有投資的初創公司百川智能等。但距離傳統上每年推出新手機的時間只有3個月左右，至今仍未宣布達成任何協議。

網信辦批117個AI產品 沒外資開發

內地要求收集大量文字、圖片、影片等數據以訓練基於大語言模型的人工智能對話工具之前，需要先經過審批，截至3月，國家網信辦批出117個生成式人工智能產品，沒有一個由外資開發。

同屬外資的韓國三星（Samsung）新款手機，就由百度提供圖像搜尋引擎、人工智能生成文字等功能，但評價參差，有用戶覺得翻譯中文較準確，但亦有人投訴未能辨識圖片的車型和建築物。

由於華為等國產手機已包括人工智能，蘋果相對落後，研究機構Counterpoint早前統計，蘋果iPhone中國銷售第一季跌近20%，市佔率落後於榮耀和Vivo兩大國產品牌。Counterpoint關注中美關係緊張，美國公司逐一受針對，蘋果重振銷售之路並不容易。

（綜合報道）

[國際金融]