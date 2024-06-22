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德勤降港今年IPO集資預測最多四成 最差或跌至600億 料上半年30隻新股上市

標籤：經濟

【明報專訊】德勤昨日對香港IPO今年集資額預測，由年初時預測的1000億元，下調至600億與800億元之間，降幅兩成至四成，新股數量預測則維持約80隻。德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，本港新股活動量於3月開始回暖，但在缺乏大型新股上市下，新股數量與集資額仍較去年上半年表現遜色。該行估算，香港上半年將有30隻新股上市，集資額合共131億元，分別按年跌3%和27%。

明報記者 田越

問及今年香港能否在全球集資排名進入前五，歐振興認為「有挑戰但亦有機會」，他指出，在政策刺激增長和穩定市場的推動下，中國經濟於下半年表現將更強勁，有助提高投資者信心，吸引更多新股。

歐振興預計，美聯儲或於第三、第四季減息，可令到更多來自美國、歐洲和中東的資金重新配回香港，進一步提升市場流動性和估值，促進更多新股上市。

料全年4至5隻大型新股上市

歐振興又表示，紐約證券交易所、納斯達克及印度國家證券交易所料可穩居全球前3位，其中印度的新股方面，他形容是「百花齊放」。若港交所全年集資額達600億元或以上，相信有機會進入前五位。

歐振興稱，預計全年會有4至5隻集資規模達到10億美元（約78億港元）以上的大型新股來港上市。歐振興形容，現在是「萬事俱備，只欠東風」，港交所（0388）已推出多項措施改善流動性，正申請上市的個案亦逾100宗，認為只待合適估值水平下，新股活動有望出現大回暖。

上半年內地新股融資料減84%

另外，關於A股市場，德勤中國資本市場服務部上市業務主管合伙人紀文和表示，A股市場新股整體發行速度放緩應該是暫時。他認為，在新「國九條」及資本市場「1+N」系列政策檔落地見效的情况下，相信對下半年A股市場帶來積極影響。

德勤估計，上海及深圳主板有約25至35隻新股，融資額約達740億至840億元（人民幣，下同）；北交所預計2024年將會有35至50隻新股發行，融資額約達70億至100億元。2024年上半年，德勤估計中國內地共44隻新股上市，融資325億元，相對於2023年上半年新股數量下跌75%，融資金額減少84%。

早前畢馬威亦下調年初對香港全年集資額可達1000億元的預測至600億元，預計全年上市IPO將有70至80隻，較年初預計的90隻保守。