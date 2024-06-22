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匯豐料更多獨角獸港上市 倡港交所增中型股流動性

【明報專訊】匯豐發表報告，表示近期與11間金融機構及業內專家會面，認為香港作為中國內地與世界橋樑地位仍然清晰明確，預期將有更多獨角獸選擇在香港上市。報告指雖然中美關係緊張，本港市場或進一步受地緣政治風險影響增加不確定，自2019年以來外資在港投資有所減少，不過今年以來部分外資已經回歸，恒指近期上升有受美國價值投資者支持。

匯豐又指出，內地決策過程由上而下，並將國家安全和地緣政治置於市場運作之上，仍引起市場的憂慮，因此資本市場若能更具預測性，將有助於提升市場信心。報告引述國際貨幣基金組織（IMF）認為，人民銀行應該有更透明貨幣政策，並更多使用利率工具。

籲港發展多幣種融資體系

對於如何進一步作出改善，匯豐指部分投資者敦促港交所（0388）應更積極改善市場流動性，特別是為了刺激中型企業的流動性，或鼓勵有盈餘的公司更積極地向股東給予資本回報。匯豐維持港交所「買入」評級和目標價312元，潛在有21%升幅，預期隨着更多互聯互通推出，將增加市場活動，亦看好可受惠招股活動復蘇。

與內地連接方面，匯豐認為香港處於有利位置，滿足內地財富投資多元化到國際市場的需求。隨着供應鏈的發展，香港可以成為促進跨境投資和貿易的樞紐，因此可以考慮發展一個多幣種融資體系，並在人民幣方面進一步推動融資。因應人民幣貸款融資成本較美元低，報告認為可研究在岸人民幣流向本港的閉環機制，促進人民幣融資業務和投資。