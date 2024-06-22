唐家成：港交所續連接內地與國際 增競爭力

【明報專訊】港交所（0388）上市踏入24周年，昨舉辦慶祝儀式。今年4月新上任的港交所主席唐家成首次以主席身分會見傳媒，表示正積極與證監會跟進落實他出任促進股票市場流動性專責小組主席時提出的建議，強調未來會繼續連接內地和國際市場、促進人民幣國際化、擴大產品範圍、保持國際化及加強競爭力等5個戰略重點，帶領港交所向前發展。
落實小組建議、提升本港國際競爭力方面，唐家成稱將檢討上市政策，以確保其切合實際。交易所亦已經實施了削減股票印花稅和落實庫存股，同時公布了關於惡劣天氣交易的諮詢結論，現正在努力研究收窄買賣差價和IPO價格發現機制等建議。
港交所行政總裁陳翊庭補充說，推行有關措施的時間表需採用「成熟一樣、推一樣」的做法，當中收窄股票買賣差價的公眾諮詢將於近期公布，而推出國債期貨產品則會在有消息時立即公布。唐家成續指出，將會把自己多年市場經驗，分享給港交所內的同事與管理層。唐家成過去曾出任港交所的上市委員會主席、證監會主席、促進股票市場流動性專責小組主席，以及政府的外匯基金諮詢委員會委員，他表示自己非常清楚及了解市場人士的挑戰，亦很樂意聽取其意見，盼將收納的意見帶給港交所董事局，以協助解決金融業界人士的問題。
他又提到，上任主席一職後自己的「膊頭好重」，在位兩個月，已與許多交易所各部門的同事、香港金融業界不同的參與者，以及立法會議員和監管機構見面，以了解他們所面臨工作的壓力與挑戰，並思考如何提升香港資本市場。
唐家成提及，今年以來收到73宗新的新股上市申請，較去年下半年大增約五成，亦有27隻新股上市，並正審核110宗個案，對本港新股市場前景十分有信心。
陳翊庭透露，日前出席陸家嘴論壇期間與中證監副主席方星海見面，樂見對方提到將加快內地企業海外上市的備案審議，以及特別表明希望將更多公開招股（IPO）帶到香港。最近港股市况較為正面，盼下半年本港能出現更多大型IPO。她更笑言唐家成新上任「腳頭好」，帶旺港股市場。