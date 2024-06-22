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商湯配股籌20億 股價倒升3% 戰略投資者海外基金參與 收市高配售價13%

【明報專訊】商湯（0020）昨開市前宣布與配售代理訂立配售協議，向不少於6名承配人發售16.7億股B股新股，相當於經擴大已發行B股約6.1%及已發行股份約4.8%，配售價為每股1.2元，屬彭博報道每股1.18至1.23元配股的中間範圍，較商湯周四收市價1.32元折讓約9.1%。

明報記者 蕭嘉聰

商湯股價昨日先跌後回升，收市升3.03%至1.36元，較配股價高13%，成交12.19億元。公司表示，是次配股所得款項淨額約19.95億元，主要用作提升商湯大裝置的規模、支持生成式人工智能（包括大模型研究及產品開發）的進一步發展，以及用作一般營運資金。商湯指出，董事認為參照當前市况，配售協議公平合理，可進一步籌集資金以支持公司持續發展及業務增長，符合公司及股東的整體利益。

周四股價偷步跌7.7%

值得注意是，商湯公布AI大模型「日日新5.0」後股價一直有支持，由0.6元大升逾倍，5月7日高見1.77元後股價回軟。公司本周一至三股價約在1.35至1.45元水平徘徊，周四股價午後突然插水，收市跌7.7%至1.32元。耀才證券研究部總監植耀輝表示，不能以單日股價變幅判斷是否受內部資訊影響。由基本面來看，商湯一直處於虧損，去年虧損逾60億元人民幣，一日未扭虧投資前景仍未明朗。他又稱，如果投資者有意投資AI領域，應選擇有盈利基礎的公司，例如直接投資美股相關公司。

內媒：擬下月發布AI大模型

事實上，商湯董事長兼首席執行官徐立早於4月底發布AI大模型「日日新5.0」時接受訪問曾提到，公司會在合適時機，例如股東軟銀（Softbank）減持結束後再考慮配股。據內媒昨報道，商湯擬在7月5日舉行的世界人工智慧大會（WAIC）上，發布大模型「日日新5.5」版本。

此外，商湯今次配售除了獲現有股東增持，亦吸引多家戰略投資者及龍頭海外基金參與，充足現金儲備可保障商湯穩健經營及執行戰略。