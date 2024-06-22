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合眾集團港設辦事處 看好財管發展

【明報專訊】全球最大私募基金之一合眾集團（Partners Group）昨宣布在港開設辦事處，亞太區私人財富部門主管兼香港辦事處負責人徐家傑表示，看好香港私人財富行業發展，相信中國經濟繼續增長，中國資金已帶動香港成為第二大的財富管理中心，加上中東及其他國家亦有意在港開設家辦，香港是具吸引力的中心點吸引國際資金。

認同港或取代瑞士 成財管中心龍頭

他指出，香港辦事處現時有5至10名員工，主要負責個人財富業務，預計將專注銷售，亦考慮未來聘請更多投資經理。他續稱，集團上海的辦事處主要負責投資研究，香港一直是財富管理的核心地點，擁有大量人才，兩個辦公室可以互補，進一步拓展亞洲業務版圖，認同瑞銀行政總裁安思杰（Sergio Ermotti）日前提出，香港在3年後有機會取代瑞士作為財富管理中心龍頭地位的觀點。

他認為，市場流動性偏低之下，中國仍有不少令人感興趣的機會，將留意3個主題及4個行業的機會，主題包括數碼化、新生活、減碳；4個行業為健康及生命、科技消費品、服務；集團亦會對比環球其他投資機會，通過兩至3年時間研究再考慮投資。

 截至去年底，合眾集團的資產管理規模（AUM）為1470億美元，當中在大中華區已投資約60億美元資產，將通過增加旗下常青基金（Evergreen Vehicle）等私募市場解決方案的本地戰略分銷合作伙伴，擴大集團私人財富客戶基礎。他表示，常青基金入場門檻較一般封閉式基金為低，而且投資組合較多元化，亦可提早離場，故靈活性較高，現時集團AUM約三分一為常青基金。