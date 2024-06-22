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美綜合PMI逾兩年高 商界信心改善

【明報專訊】美國經濟數據參差，有聯儲局前官員認為9月有機會減息，美股周五早段變動不大，但早前強勢晶片股連續第2日捱沽。

Nvidia股價曾再跌逾3%

美國綜合採購經理指數（PMI）6月初值升0.1至54.6，是超過兩年高位，主要受惠新訂單加快擴張，而且就業3個月來首次增加，商界對未來一年信心改善。其中，服務業PMI初值出乎預期升0.3至55.1，同樣是26個月高位。製造業PMI初值亦升0.4至51.7，市場原本預期會下滑。

另全國地產代理協會統計，5月美國二手樓價平均41.93萬美元（約327萬港元）創新高，按年升5.8%，升幅是逾一年半最大，主要由於庫存徘徊在低位，相當於3.7個月供應。但高樓價和按揭利率都拖慢交投，二手樓銷售連續3個月下滑，5月按月跌0.7%，按年跌2.8%，以年率計僅411萬間，距離30年低位不遠。

去年8月離開聯儲局前大力主張加息的聖路易聯儲銀行前行長布拉德（James Bullard），周五出席瑞銀論壇時認為5月通脹數字回落，令9月重新有機會減息，市場猜測今年合共減息一或兩次是合理，政策方向可能符合瑞銀估計，即9月起每季減息一次直至明年底。

美股周五是「三巫日」，即股票期權、指數期權和指數期貨一同結算，傳統上市况較波動。4連升的道指早段靠穩，在39200點附近爭持，但標普500指數和納指偏軟。人工智能晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）周二創新高後，連續兩日回調，周五曾再跌逾3%，美光科技（美：MU）亦曾跌3%。

（綜合報道）

[國際金融]