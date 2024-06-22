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孫正義：ASI或聰明萬倍 大舉投資

【明報專訊】人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）股價近年飈升，一度躋身全球最大市值公司，日本軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義後悔太早沽貨，豪言世界將進入「人工超級智能」（ASI）年代，ASI或較人類聰明一萬倍。

孫正義周五在軟銀股東會形容，2019年由於軟銀願景基金感覺需要鎖定利潤，所以「含淚」出售所有Nvidia持股，結果錯失了「一條大魚」，更透露2016年軟銀收購英國晶片設計公司Arm（美：ARM）後，同月曾邀請Nvidia行政總裁黃仁勳到自己在加州的莊園，表明想收購和私有化Nvidia，之後讓黃仁勳繼續領導公司，但討論4小時都未能達成協議。

軟銀最初用7億美元收購Nvidia約4.9%股權，出售時錄33億美元盈利。但假設一直持有，該批股份現值1600億美元。他提及自己錯過另一條「大魚」，是推出AI對話工具ChatGPT的OpenAI，稱自己曾計劃投資，但OpenAI最終選擇微軟（美：MSFT）。

66歲的孫正義表明，經過反省後找到人生終極方向，就是大舉投資和實踐ASI，加速人類生活進化，估計10年內有成果，例如通過Arm晶片支援機械人和強大數據中心組成的生態圈，可以治癒癌症、避免車禍、照顧兒童等，相對上公司是否回購股份、派息只是小事，雖然不排除考慮私有化軟銀，表明股價相對公司價值有大幅折讓，但補充不是首要任務。

（綜合報道）

[國際金融]