AI熱潮稍歇 Nvidia兩日累跌一成 分析：業務前景仍佳 可趁回吐吸

明報記者 蕭嘉聰

Nvidia今年以來股價狂升，由5月2日公布首季業績以來累升47%，上周更一度成為全球最大市值公司，不過股價連跌兩日，市值現已低於蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）。其他近期急升的半導體股同樣受壓（見表），美光科技（美：MU）及博通（美：AVGO）上周五分別跌逾3%及4%，兩日累計跌9.1%及8%。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，上周五為美股的期指結算日，由於過去納指及重磅科網股累積較多認購期權，股價明顯被炒起，現階段是超買後回吐，預期仍有一定調整，回到平均價水平，相信會在月底結束調整。他又稱，Nvidia的基本面良好，估值雖高但考慮到未來2至3年的增長強勁，故仍可接受，建議投資者可在回調至合適水平時吸納。

美銀：Nvidia波動屬短暫 維持「買入」評級

美銀分析師Vivek Arya已於上周三預期Nvidia股價會有短期波動，股價大升令其容易受期指結算日影響，但認為任何波動均可能是短暫，並重申對Nvidia的「買入」評級、目標價150美元。Melius Research上周五亦把Nvidia的目標價由125美元上調至160美元，是為今年第五度上調，其分析師Ben Reitzes相信Nvidia的表現，會較一些未能證明人工智能可增進公司業務的SaaS龍頭公司為佳，Nvidia甚至可從SaaS公司，在企業應用市場吸收更多市場份額。

美股「四巫日」反覆 標指連升3周

美股上周五「四巫日」，股指和個股的期貨和期權同日結算，股市表現波動，標指跌0.16%，收報5464點；納指挫0.18%，收報17,689點；道指則升0.04%，收報39,150點。標指全周升0.61%，連升第三周，納指上周持平，道指則升1.45%。資金從半導體輪動至其他互聯網、軟件股，Alphabet（美：GOOG）和微軟周五分別上升1.43%和0.92%。

馮宏遠表示，考慮到美國通脹回落，展望經濟前景有增長，各行業值得部署，不會一面倒單看科技股，亦會留意製造業及零售業。