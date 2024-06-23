橡樹資本馬克斯：美資產昂貴 樂在華覓投資機會

恒大破產案 顯示法律機制有效

橡樹資本投資內地不良債權已逾10年，馬克斯指將會繼續投資，目前公司在大中華地區的資產規模約有450億元人民幣，他持續看好內地經濟前景，認為當局有不少空間刺激經濟。橡樹資本過去曾向已破產的中國恒大（3333）提供貸款，馬克斯指他們從恒大收到抵押品，認為法律機制運作有效，滿意目前狀况。橡樹資本在2022年初接管恒大位於元朗和生圍地皮，並在同年底售出以償還恒大欠債。

恒指夜期上周五收報17,968點，下跌50點，較恒指收市低水61點，港股ADR比例指數下跌0.2%，報17,991點。反映在美上市中概股的納斯達克金龍中國指數收報5907點，下跌0.94%。

中國股票在5月中以來再度走弱，恒指自年中高位回吐8.19%，MSCI中國指數下跌8.44%。摩根士丹利首席亞洲股票策略師Jonathan Garner表示，由於MSCI中國指數成分股連續11季盈利低於預期，市場預期尚未真正反映內地增長疲弱的情况，投資者選股需要更具選擇性，特別是電商等競爭激烈的行業。

內地將於7月召開三中全會，市場期望會有更多支持經濟政策，摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑認為加上內地企業持續回購，MSCI中國指數在7月和8月會表現更佳，不過若三中全會結果令市場失望，會加強市場對中國股票悲觀的看法。