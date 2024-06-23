moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地遊客今年暑假亞洲目的地首選日本

標籤：經濟

【明報專訊】彭博據航空數據分析公司Cirium，針對今年暑假國際及港澳台航班容量統計，日本為中國內地旅客的首選亞洲目的地，其次為泰國和韓國，香港排名第四。

泰韓居二三 港排第四

報道指出，韓圜和日圓兌人民幣貶值，帶動內地遊客數量激增，馬來西亞和泰國等東南亞國家，則以免簽入境和相對較低的成本吸引遊客。

全球旅遊市場密切關注內地旅客回歸，因其數目和消費對於旅遊業復蘇至關重要，市場對內地客出境旅遊何時恢復到疫情前水平的預測各不相同，惠譽等機構認為內地遊客消費仍受限制，不過有部分預計至今年底將完全反彈，世界旅遊業理事會本月初預期，今年中國旅客將在海外旅行上消費1.8萬億元人民幣，首次超越疫前水平。

現時內地遊客數目尚未完全恢復到2019年水平，據ForwardKeys數據，今年7月至8月在亞洲區內旅遊的內地客只回復至八成水平，不過到新加坡及馬來西亞的旅客出遊量則超越疫前，料今年前往新加坡及馬來西亞的內地旅客數目，會較2019年分別增加15%及32%。

攜程（9961）預計，中國出境旅遊今年暑假將會增長一倍，海外度假的家庭團體銷售量佔目前預訂量的一半。同程旅行（0780）則表示，實施免簽政策的亞洲國家的預訂量增長較快，當中泰國和新加坡是較受歡迎的周末度假勝地。