moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

外媒：Tesla今年已裁員1.9萬

標籤：經濟

【明報專訊】Tesla（特斯拉）（美：TSLA）今年面對電動車需求放緩、內地電動車競爭，首季交付數量按年下跌達8.5%，行政總裁馬斯克於4月公布將在全球裁員逾一成或1.4萬人。CNBC引述內部文件顯示，至上周一（17日）包括臨時員工在內的全球員工數目為12.1萬人，已較去年底裁減1.9萬人或14%。Tesla上周五升0.79%，收報183.01美元，不過自年初以來累跌26.35%，相對標指同期上升14.57%。

重新招聘部分員工 或過度裁員

CNBC引述Tesla員工表示，擔心7月將進一步裁員，具體情况視乎第二季業績而定，公司將於7月第一周公布第二季生產和交付數據。Tesla在4月開始公司歷史規模最大的裁員行動，包括負責電池、電機和能源產品的工程和技術開發的資深副總裁Drew Baglino，引發市場對公司繼任人計劃的擔憂。另一方面，Tesla似乎有過度裁員迹象，公司5月解散超級充電團隊並解僱數百人後，近日社交網站LinkedIn顯示部分員工獲重新聘用。

馬斯克電郵：將向卓越員工授股票期權

報道指出，員工數據來自上周一馬斯克向全體員工發送電郵的分發名單人數，馬斯克在電郵表示會在未來數周進行全面審查，向表現卓越的員工授予股票期權。路透社早前指Tesla暫停股權獎勵，現時或意味獎勵已獲恢復。Tesla並未回應CNBC查詢。