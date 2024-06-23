薛偉傑：Copilot+ PC四大品牌 豐澤同店展示產品

時代廣場分店設「體驗館」

而Surface Laptop第7版則配備13.8吋或15吋屏幕，處理器為高通的驍龍X Elite，售價分別由11,488元和12,488元起。而華碩的Vivobook S 15配備15.6吋大屏幕，三星的Galaxy Book4 Edge則有14吋和16吋屏幕兩種型號。

豐澤銅鑼灣時代廣場分店由6月20日起，將其中一角闢為「Copilot+ PC體驗館」，展示微軟、華碩、三星、聯想等四大品牌有關產品，歡迎用戶試玩。

HP產品提供AI程式Companion

HP表示，考慮到仍然有不少用戶並非使用月費形式的Microsoft 365，而未能使用微軟的人工智能助手Copilot，亦未必想翻牆來使用ChatGPT，所以它的Copilot+ PC產品全部都會提供一個類似Copilot和ChatGPT的人工智能程式Companion，包括剛推出的Elitebook Ultra G1q。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]