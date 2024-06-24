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三亞擬伙港澳拓一程多站旅遊 爭取歐美客赴港食玩 再到三亞度假

【明報專訊】海南省三亞市作為內地熱門旅遊城市，近年積極推動境內外旅遊，2021年更破格找來港人葉家麟擔任三亞市旅遊發展局長。葉家麟早前於亞洲國際娛樂展（G2E）接受本報訪問時指出，隨着港澳加緊旅遊軟硬件建設，相信三亞市可和港澳互補，例如共同策劃雙年展時，三亞聚焦精品展。當地更已接待40多名香港旅遊社東主，研究發展一程多站旅遊，主力向香港、新加坡等國際航空樞紐埋手，爭取歐美高淨值旅客在港「又食又玩」後，再過來三亞度假。

明報記者 陳偉燊

葉家麟指出，三亞與香港已開通郵輪航線，向旅客提供更多方便。另隨着澳門與三亞的航班開通之後，旅客亦可連遊澳門及三亞，可以在澳門賭博及旅遊以外，在三亞有另一番旅遊體驗。

快運上月開通香港直飛三亞

他說，現時當地給予59國家/地區旅客免簽證，同時在海南省40條國際飛機航線中，往來三亞佔18條，單是往來香港便每周有11班機，並爭取至今年底恢復至25條國際航線，當中往來澳門及蒙古航班將陸續開通。事實上國泰（0293）旗下香港快運便剛於上月開通香港直飛三亞鳳凰國際機場航線，每周有4班來回航班。

推廣沉浸式體驗 辦國際電影節

葉表示，俄羅斯、香港、韓國、美國及馬來西亞佔全省入境客70%。由於境外客多喜歡中國文化，故向境外客推廣時，會以少數民族文化遊、老爸茶招徠，「這樣來到三亞不限於觀光，亦可享受沉浸式體驗，同時推進更多產業落地。」他又舉例如推動體育產業，甚至舉辦國際電影節。在早年電影《非誠勿擾》曾到亞龍灣拍攝後，將來還會爭取更多電影到三亞拍攝。

三亞近年亦積極推動境內免稅店旅遊，給予境內客每人每年10萬元人民幣免稅購物優惠額度。葉家麟指出，三亞海棠灣的路易威登（LV）等名店今年春節假期8日錄得每日消費均在全球銷售中名列第一，除境內客，當地實在有條件向香港及新加坡兩大國際樞紐埋手，招徠國際高端客源過來度假。

高爾夫球場吸引新加坡旅客

他透露當地的亞龍灣亦正興建新免稅店招客，在商場配套上，在華潤萬象城進駐之外，「太古地產（1972）的新商場在當地開業時，料繼續引進更多新品牌進駐」。太古地產去年11月宣布，與中國旅遊集團於三亞市海棠灣雲戒島項目達成合作，負責該項目的物業租賃及營運管理，未來該項目將陸續引入超過90個國際國內知名品牌，涵蓋奢侈品、運動服飾和餐飲等類別，包括Damiani、Giorgio Armani、Hublot、Loro Piana、Ralph Lauren及Tod's等。

此外，他指出，當地高爾夫球場及遊艇自由行亦吸引不少境內外客。在當地現有6個18洞高爾夫球場，報4日3夜團體遊只需4000港元，隨着新加坡球場數目減少，吸引了不少新加坡遊客過來。

三亞旅遊業去年表現較2019年疫情更見增長，到訪過夜人次近2600萬，旅遊收入近900億元人民幣，13萬間酒店房入住率全年平均達70%。