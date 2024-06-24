moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

保誠156億回購股份 兩年內完成

【明報專訊】保誠（2378）昨公布資本管理更新，展開20億美元（約156億港元）股份回購計劃，將不遲於2026年年中完成，並將於倫敦證券交易所及有關的交易所回購股份。保誠執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）稱，基於保誠雄厚的資本基礎及策略性進展等因素，現可提供有關資本管理的更新，而集團股息政策維持不變，董事會仍預期今年的年度股息增幅將介乎7%至9%。

事實上，保誠早於4月底第一季業務表現狀况的通告中，已預告「將繼續致力加快為股東創造價值，並預計於今年半年度業績發出時或之前就資本管理計劃作出更新」。

料今年股息增7%至9%

保誠提到，未來將基於自由盈餘率提供有關指引，其指標為計量可供分配的股東資本時的首選指標，其計算方法為集團自由盈餘總額（不包括分銷權和其他無形資產），與壽險業務的歐洲內含價值所需資本兩者之和，除以壽險業務的歐洲內含價值所需資本，而公司於運作時力求將自由盈餘率維持在介乎175%至200%之間。保誠提到，去年底集團自由盈餘率為242%，計及去年度第二次中期股息後，決定將向股東回饋20億美元。

業務方面，保誠指雖然去年上半年內地及香港恢復通關後的優異表現，大幅提升今年上半年的按年比較基數，但今年第二季的年度保費等值銷售額趨勢，與本年第一季度相若；而據保誠所提供的今年第一季度數據顯示，該季的年度保費等值銷售額增長7%至16.25億美元。

華康堯續稱，集團對今年全年的新業務增長，以及實現2027的財務和策略目標抱有信心；據保誠先前提及，其財務目標為新業務利潤至2027年，為實現較2022年水平有15%至20%的複合年增長率，期內亦使有效保險及資產管理業務賺取的經營自由盈餘，實現雙位數複合年增長率。

另外，友邦（1299）於上周五公布，已與經紀商簽訂一份修訂與重述協議，修訂包括增添20億美元的額外款項，令自動股份回購計劃的總規模增至46.38億美元（約361.8億港元），修訂將於本日生效。