保誠156億回購股份 兩年內完成

事實上，保誠早於4月底第一季業務表現狀况的通告中，已預告「將繼續致力加快為股東創造價值，並預計於今年半年度業績發出時或之前就資本管理計劃作出更新」。

料今年股息增7%至9%

保誠提到，未來將基於自由盈餘率提供有關指引，其指標為計量可供分配的股東資本時的首選指標，其計算方法為集團自由盈餘總額（不包括分銷權和其他無形資產），與壽險業務的歐洲內含價值所需資本兩者之和，除以壽險業務的歐洲內含價值所需資本，而公司於運作時力求將自由盈餘率維持在介乎175%至200%之間。保誠提到，去年底集團自由盈餘率為242%，計及去年度第二次中期股息後，決定將向股東回饋20億美元。

業務方面，保誠指雖然去年上半年內地及香港恢復通關後的優異表現，大幅提升今年上半年的按年比較基數，但今年第二季的年度保費等值銷售額趨勢，與本年第一季度相若；而據保誠所提供的今年第一季度數據顯示，該季的年度保費等值銷售額增長7%至16.25億美元。

華康堯續稱，集團對今年全年的新業務增長，以及實現2027的財務和策略目標抱有信心；據保誠先前提及，其財務目標為新業務利潤至2027年，為實現較2022年水平有15%至20%的複合年增長率，期內亦使有效保險及資產管理業務賺取的經營自由盈餘，實現雙位數複合年增長率。

另外，友邦（1299）於上周五公布，已與經紀商簽訂一份修訂與重述協議，修訂包括增添20億美元的額外款項，令自動股份回購計劃的總規模增至46.38億美元（約361.8億港元），修訂將於本日生效。