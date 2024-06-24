私募合眾：中國「大到不能忽視」 續覓投資機會 仍未拍板

合眾集團現時在亞太區約投資60億美元，包括跨境物流公司Apex Logistics、日前再次申請上市的連鎖中餐廳綠茶集團等。徐家傑指出，現時內地市場處於流動性低位，不過早在四五年前其實很多很多投資進入中國，相信未必會長時間維持流動性偏低的情况，但短期內或有不同因素影響，令國際投資者未必第一步感興趣投資中國。

徐家傑表示，合眾集團在上海已設有辦事處，主要負責投資研究，對集團而言，現時正是一個良好的機會研究投資中國，內部亦有積極討論，但暫時未確定任何投資。

港辦事處負責客戶服務及銷售

他續稱，合眾集團旗下私募投資集中於三大主題，分別是數碼化、新生活（new living）、減碳。集團首先會做主題分析，了解有什麼因素影響行業，從中再篩選至行業龍頭公司，並與公司討論等，大部分項目研究需時兩至3年才真正投資。

他又指出，近年投資者對基建項目更有興趣，除了傳統高速公路等項目，數據中心、太陽能發電場等亦是新基建項目，符合集團投資數碼化、減碳的主題。一般而言，合眾大多會收購數個數碼中心等，再通過合併等方式增加營運效率。

合眾集團在港設立辦事處，主要負責客戶服務及銷售，徐家傑解釋，集團數年前成立個人財富團隊，認為成立本地團隊可以更好地服務本地市場。集團早於兩年前研究成立香港辦公室，一開始想法是吸引更多個人財富資產，深入研究後認為香港有着很大的地理環境優勢，接下來將與原有的國際及本地分銷伙伴加大合作，以及增加分銷渠道，認為旗下的常青基金（Evergreen Vehicle）的私募市場解決方案，可補充香港市場現時的缺口。