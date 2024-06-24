SDRC塗料吸熱少 散熱能力強

太陽的電磁波輻射的波長主要集中在0.3至2.5微米，由紫外線、可見光、近紅外線組成。SDRC類（被動式輻射製冷）塗料的特點是，對於紫外線、可見光、近紅外線，它都會反射和散射掉絕大部分，只有很小部分會被它吸收，或者穿透它。而它向外發出的電磁波輻射，主要集中在波長8至13微米的中紅外線。

由於大氣層中的氮氣、二氧化碳和水蒸氣，對於這個波段的紅外線都不大吸收或反射，所以這些中紅外線可以一直輻射到外太空。由於外太空的溫度低至零下270度，所以很容易就能夠吸收這些熱量。

換句話說，SDRC類塗料從太陽光中吸熱極少，但它的輻射散熱能力卻極強，而且是將大部分熱量都散發到外太空中。因此，即使在日間，SDRC類塗料的溫度也可以低於周圍的氣溫。更重要的是，連建築物室內的氣溫，亦會略為下降。因為有部分室內熱量會透過傳導而被SDRC塗料吸收，再由後者散發到外太空。

創冷科技的技術源於城市大學。它的iPaint對於太陽光的反射率高達大約95%；而它向外發出的電磁波輻射，亦有大約95%集中在波長8至13微米的中紅外線。這兩個數據都比一般白色漆油高出大約10%。

根據實地測試，在夏季陽光最猛烈時，若沒有任何塗料，深水埗一些舊樓天台地面的溫度高達74.9度。但塗上iPaint之後，溫度降低至35.4度，相差39.5度。由於傳導關係，頂樓室內的氣溫亦因而有所下降。一個頂樓200平方呎劏房的租戶發覺，因為天台塗上了iPaint，去年9月的電費比前年9月低了150元。

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