「123快樂政策」代替同居助慳錢

Jacky 25歲大學剛剛畢業，取得紀律部隊主任offer，未來月薪50,000元。女友現時是幼稚園教師，月入約25,000元。二人目標於一年後租屋同居，3年後結婚，5年後置業，可以的話也有買車的打算。目前開銷約每人9000元，3000元為各自家用，6000元為各自生活費用，預計租住一房一廳單位。兩人現時共同儲蓄約15萬元，沒有投資戶口，亦未有購買增值產品。想請問如何配置資產，以應付3年後結婚擺酒及5年後買樓需要？

筆者回覆：

Jacky和女朋友每月收入共約75,000元，二人合共開支約18,000元（各9000元），此外預留2000元（各1000元）作個人現金流儲備，即每月合共應可儲蓄55,000元。假設一直能維持5年，相信最高的儲蓄金額可以達330萬元。在信中提及一年後希望可租屋同居，這一個舉動是他們能否在5年後順利置業的第一大障礙。

本人絕對明白年輕人喜歡和嚮往私人空間及對個體生活追求的嚮往，但在這5年需要積極儲蓄的情况下，讀者若果選擇一年後開始同居生活，必須要負擔租金和所有相關生活的必須開支，哪怕選擇納米單位作同居生活，但每月最低的開支也相信要15,000元。大家再算算已經明白4年的同居生活便花費72萬元，而72萬元已相當於一個兩房單位的一成首期。

有見及此我建議用「123快樂政策」，是每年可提供3個層次的快樂感來換取同居的安排，在每年中可花費一次長途旅行（合共花費35,000元） ，兩次短途旅行（合共花費25,000元）和3次紀念日特別安排（合共花費10,000元），故此每年可擁有娛樂旅遊消費約7萬元，可以來換取同居生活的追求。約5年維持不變，消費旅遊模式共花費35萬元，若相比同居開支72萬元，即節省37萬元來用作儲蓄及結婚儲備。

婚禮真是一件豐儉由人的個人選擇，首先準新人必須明白婚禮的一切安排是以消費來換取難忘的回憶。本人建議在消費上適可而止，盡量安排30萬元以內的消費模式，當然懂得運用人情牌和人際網絡可以大大幫助節省婚禮上的無形開支。

盡量勿選納米樓作安樂窩

當讀者的儲蓄去到差不多80%的目標時，可以開始準備物色心儀的安樂窩。首先給你們一個建議盡量不要選擇納米樓，主要原因是考慮配合婚後可能有生育計劃或者工作有變時放售轉換物業的需要。當然無人知道三四年後的樓市走勢如何，以現時一個約420呎市區單位、樓齡20至40年的物業作目標，樓價大約700萬元，在付出三成首期和相關開支（約240萬元）後，分30年供款以現時的利率計算月供約25,000元，對於4年後的你們來說無論首期和每月開支理應能應付得綽綽有餘。

可月供低風險每月派息債券基金

在選擇投資產品時，Jacky必須先做投資風險評估，了解自己能承受的風險級別以配合個人承受能力和目標年期來選擇，Jackie可選擇以月供形式和風險較低的每月派息債券基金作投資選擇，在坊間也有一些5年計劃可以提供每月派息來保障回報的債券基金作投資，平均每年派息率由4%至8%不等，當然在選擇時也要了解價格上會否大波動，盡量避免選擇波幅過高而導致賺息蝕價的風險。若選擇每年有4%回報而價格相當穩定的債券基金作投資，以每月55,000元的投資，年期為5年，本金加利息總回報應可達至360萬元。

總結未來5年的儲蓄和開支預算要點：

1）每月儲蓄55,000元，5年儲蓄連回報可達360萬元;

2）選擇700萬元或以下、400呎的物業作安樂窩，三成首期和雜費開支預算約240萬元;

3）選擇123快樂旅行享樂模式換取提前同居生活，每年花費7萬元，4年合共35萬元開支;

4) 運用30萬元舉行世紀婚禮;

5）約40萬元為安樂窩裝修和添置家居用品;

6）備用15萬元作供樓按揭應急或轉職的儲備。

余淑穎 美聯金融集團高級副總裁

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