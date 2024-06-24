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陳正犖：歐元或先下試1.06

【明報專訊】在我們的基本情景預測下，美國經濟有望實現「軟着陸」，美聯儲下半年料開始減息，不過今年只會減息一次，減幅25個基點。目前美匯指數保持在上升通道內，而且美國聯儲局維持利率不變的時間或比其他主要央行更長，這或支持美匯指數（DXY）在未來1至3個月內觸及106。

一旦美聯儲在年底前開始減息，美匯指數或回軟至105水平。整體而言，我們仍看漲美元未來3個月前景，未來12個月則有機會反覆向下。外匯市場波動性仍然很低，與預期變動相當溫和的觀點一致。歐洲央行在減息方面領先美聯儲，我們對歐元未來3個月看法偏淡，不過一旦美聯儲開始趕上歐洲減息步伐，歐元疲態可能逆轉，短線或先行下試1.06，未來12個月有機會重上1.07。

未來3個月，英鎊兌美元可能會在6個月平均水平1.27以上整固，英國央行或維持利率不變直到英國大選結束。在亞洲，日本央行或以緩慢步伐實行量化緊縮，意味着日圓短期內或仍偏弱，短線仍面臨跌至160兌1美元的風險。

中國近月致力於推出措施穩定經濟增長預期，或支持離岸人民幣溫和向好，未來3個月或回升至7.26兌1美元。

渣打香港財富方案高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]