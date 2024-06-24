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袁國守：港股短期料上落格局

【明報專訊】上半年近尾聲，回顧港股近月表現，受惠中央連番出招救經濟，吸引外資和北水重新流入，於5月20日一度逼近兩萬大關，曾升至今年高位19,706點，惜隨後救市效應消散，恒指反覆回吐，上周續於18,000點附近展開攻防戰，周五收報18,028點，跌306點，幸全周仍錄得升幅，升86點或0.48%。

展望後市，綜合市場分析，預期短線較大機會維持區間整固局面，料恒指於17,800至18,500點上落，19,000點將遇阻力，策略上宜以候低博技術反彈為主。何解？主因人民幣表現疲弱，離岸人民幣兌美元匯率一度跌穿今年低位，見7.29，至去年11月來新低，北向資金持續流出A股，反映人民幣資產面對走資壓力，加上內房銷售未見明顯改善，港股難免受拖累。

不過，港股估值不貴，相信仍能獲部分北水及外資眷戀，且央企國新上周透露認購港股通央企紅利股ETF，令市場氣氛未至於一面倒悲觀，故恒指大插機會亦不高，短期好淡爭持格局料持續，而中字頭股獲「國家隊」捧場，焦點落在能源、電力、電訊及銀行股，不妨多望兩眼。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]