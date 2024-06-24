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摩根大通亞洲：資金博反彈 快手牛50335

【明報專訊】內地「618」電商購物節銷售數據近日出爐，各個電商平台銷售總額同比下降7% ，快手（1024）股價跌穿50元大關後，上周五曾進一步跌至48元，見逾1個月低位。如與5月初高位比較，累積調整幅度超過20%。輪場資金傾向部署低位博反彈，快手好倉上周四錄得約540萬元淨流入，為最多資金持好倉過夜個股。至於淡倉上日錄18.6萬元淨流入。如投資者計劃部署博反彈，可參考快手購（25715），行使價72.05元，實際槓桿3.5倍，2025年9月25日到期。追沽可參考快手沽（24744），行使價45.75元，實際槓桿2.2倍，2025年7月24日到期。

較進取的投資者可留意快手牛熊證，牛證可參考快手牛（50335），收回價43元，實際槓桿5.3倍。熊證方面，市場上貼價產品選擇不多，當中快手熊（61140），收回價58元，已屬市場上相對貼價條款，提供近4倍實際槓桿。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]