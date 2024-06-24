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布少明：全年租金料升約8% 表現勝樓價

標籤：布少明

【明報專訊】樓市在全「撤辣」後一度經歷一段「繁華期」，但近期已有由「璀璨歸於平淡」的迹象，無論一手、二手交投均陷入整固局面。相較於交投回升，比較令人「跌眼鏡」的，是全「撤辣」後樓價未見明顯止跌情况，甚至有再跌之勢。美聯樓價指數最新報134.6點，雖按周回升0.47%，終止5連跌，但本年迄今樓價仍跌約2.15%。

此外，整體新盤供應仍然高企，最新累積貨尾單位數目仍高達2.1萬伙，即使每個月可減少吸納1500個，依然需要14個月才能完全被消化。貨尾量高企，發展商想去貨只好以低價推盤，致令二手樓價受壓，如果減息無望，相信要待貨尾回落至1萬伙水平，樓價才有望企穩。不過，住宅物業成交已復常，加上人口持續流入帶來新的租買動力，未來樓價只會「有回調無大跌」。另一方面，租金繼續表現強勁，美聯租金走勢圖5月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約36.4元，按月升約1.2%，連升3個月，並創53個月的新高。根據政府公布資料，截至今年4月底，「高才通」及其他人才計劃已合共錄得逾12萬人來港，有助刺激租買需求。因此，今年租大有機會連續3年跑贏樓價，預期下半年租金有力續升，全年升幅或達8%，令全年出現「租升價軟」的情况。在現時樓市表現仍有進步空間，假如特區政府想加快樓市復蘇，應考慮繼續推出政策穩定樓價，例如調低首次置業自住人士的印花稅，由現時成交價300萬元以下的自用物業只需繳付100元印花稅，擴大至500萬元以下，以減輕首置人士入市負擔，如配合美國聯儲局落實年內減息，樓市或能受利好消息刺激而倒升，帶動明年本港樓市或重現價量齊升的局面，從而提振經濟。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]