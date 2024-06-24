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馬泰陽：暑假租盤渴市 租金料跑贏

標籤：馬泰陽

【明報專訊】2024年上半年快將完結，回顧2月底政府為樓市全面「撤辣」，金管局同步放寬按揭，即時提升市民置業意欲，新盤蜂擁搶攻市場，刺激上半年一手成交出現「大反彈」局面，不過一手持續以低價推盤吸客，令二手樓價反彈乏力。由於美國減息步伐進度緩慢，在聯繫匯率制度下變相港息持續高企，或影響整體經濟復蘇速度，而港按揭利率高企亦窒礙部分買家入市決定，故下半年市場仍存在一些未明朗因素。相反，租務市場仍可看俏，隨着暑假將至，在傳統租賃旺季下，市場上已不時錄得內地生提早預租個案，甚至出現「多客爭盤」搶貴租金情况，下半年租金走勢有望繼續跑嬴樓價。

今年上半年一手吸金力強，本行資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，上半年(截至6月20日)新盤共錄得8390宗成交，較去年下半年的4304宗增加超過九成。至於二手交投，本行資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，上半年（截至6月20日）二手住宅錄19,840宗註冊，較去年下半年的13,642宗增加約45%；預料整個上半年二手住宅註冊量約21,000宗，增幅較一手為低。

值得注意，差餉物業估價署4月私人住宅售價指數按月升約0.3%，雖然連升兩個月，不過尚未收復年初調整幅度。對比租金升幅，相對較為顯著，差估署私人住宅租金指數按月升約0.9%，連升兩個月，創逾4年新高。

隨着暑假租務旺季將至，相信有不少內地學生以及專才來港，增加房屋租住需求，將繼續支撐租務市場，相信未來數月租金走勢可望持續向好，租金表現可更上一層樓。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]