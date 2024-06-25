moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港股跌不足1點 北水連續淨買26日斷纜

標籤：經濟

【明報專訊】日圓續跌鞏固美匯強勢，人民幣持續偏弱，曾再見逾7個月低位，離岸價曾跌穿7.29，一度逼近7.3關。港股隨內地A股偏軟，早段最多跌逾200點，午後「撈底」買盤湧現，港股近收復失地，收市跌不足1點，報18,027，萬八點大關失而復得。成交則縮減至不足千億元，見近一周低位。 北水連續26日淨流入終「斷纜」，昨走資約21億元。分析指出，周四期指結算，加上本周五半年結，以及市場聚焦美國通脹數據等，預期恒指在17,800點至18,500點上落。

曾跌238點 午後撈底買盤湧現

恒指低開122點，其後走勢反覆向下，最多曾跌238點，低見17,789，尾市跌幅收窄，收市前一度轉升，最多升4點，高見18,032，最終收報18,027，跌0.8點，連跌3日。國指升1點，報6441；科指跌0.6%。

大市成交964億元，較上周五富時指數季檢換馬日減少25%，是6月18日後最少。北水淨流出21.19億元，終止連續26日流入。盈富（2800）錄北水淨沽15.9億元，為全日北水淨沽最多股份。盈富收市無起跌，成交就居首，達72億元；美團（3690）及騰訊（0700）則分別錄北水淨沽3.9億元及1.9億元。建行（0939）及工行（1398）則分別錄淨入5.15億元及4.25億元。

重磅科網股個別發展，騰訊、美團、小米（1810）跌不足1%；阿里巴巴（9988）則微升0.1%。半導體板塊受壓，中芯（0981）跌3.4%，為表現最差藍籌；華虹半導體（1347）跌半成。

內需股做好，百威亞太（1876）及康師傅（0322）升3%，為表現最好兩隻藍籌。惟海底撈（6862）跌2.8%。內銀靠穩，建行、中行（3988）及招行（3968）升約1%。

獨立股評人熊麗萍表示，發改委鼓勵限購城市放寬車輛購買限制、促進家電更新消費等，加上美股期貨回升，支持港股尾段跌幅收窄。目前市場聚焦本周美國通脹數據，加上周四期指結算及周五半年結，以及市場靜待下月的三中全會有沒有政策驚喜，預期市場不會有太大動作，但亦不會做得太淡，估計恒指在17,800點至18,500點上落。