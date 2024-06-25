港股跌不足1點 北水連續淨買26日斷纜

曾跌238點 午後撈底買盤湧現

恒指低開122點，其後走勢反覆向下，最多曾跌238點，低見17,789，尾市跌幅收窄，收市前一度轉升，最多升4點，高見18,032，最終收報18,027，跌0.8點，連跌3日。國指升1點，報6441；科指跌0.6%。

大市成交964億元，較上周五富時指數季檢換馬日減少25%，是6月18日後最少。北水淨流出21.19億元，終止連續26日流入。盈富（2800）錄北水淨沽15.9億元，為全日北水淨沽最多股份。盈富收市無起跌，成交就居首，達72億元；美團（3690）及騰訊（0700）則分別錄北水淨沽3.9億元及1.9億元。建行（0939）及工行（1398）則分別錄淨入5.15億元及4.25億元。

重磅科網股個別發展，騰訊、美團、小米（1810）跌不足1%；阿里巴巴（9988）則微升0.1%。半導體板塊受壓，中芯（0981）跌3.4%，為表現最差藍籌；華虹半導體（1347）跌半成。

內需股做好，百威亞太（1876）及康師傅（0322）升3%，為表現最好兩隻藍籌。惟海底撈（6862）跌2.8%。內銀靠穩，建行、中行（3988）及招行（3968）升約1%。

獨立股評人熊麗萍表示，發改委鼓勵限購城市放寬車輛購買限制、促進家電更新消費等，加上美股期貨回升，支持港股尾段跌幅收窄。目前市場聚焦本周美國通脹數據，加上周四期指結算及周五半年結，以及市場靜待下月的三中全會有沒有政策驚喜，預期市場不會有太大動作，但亦不會做得太淡，估計恒指在17,800點至18,500點上落。