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歐舒丹少賺18% 因提私有化不建議派息

標籤：經濟

【明報專訊】歐舒丹（0973，L' OCCITANE）公布，截至2024年3月底全年純利按年跌18.4%至9389萬（歐元，下同），每股基本盈利為0.064元，由於私有化建議，董事會不建議派末期息。

集團全年銷售淨額按年升19.1%至25.42億元，按固定匯率計則升24.1%，集團維持強勁銷售勢頭，增長受Sol de Janeiro的強勁表現及L'OCCITANE en Provence的穩定表現帶動，尤其在中國市場中表現出色。

全年毛利率79.3%，按年跌1.2個百分點，集團指主要由於Sol de Janeiro的銷售佔比增加，而其批發銷售佔比較高、受不利的匯兌影響，而全年銷售成本亦增26.2%至5.256億元，全年研發開支增16.3%至2620萬元。全年經營溢利達2.33億元，經營利潤率為9.2%，主要因增加主要品牌在戰略性市場及渠道中的營銷投資。截至3月底，公司的零售地點總數按年增266個或9.6%至3040個；自營零售店數量按年淨增一間至1363間。

按地區劃分表現，美洲繼續按固定匯率計算以63%增長作為增長最快地區。亞太地區按固定匯率計算實現6.3%可觀增長，主要是由於中國市場按固定匯率計算強勁增長19.3%。