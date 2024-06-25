鄭家純上周連續5日增持周大福 共斥資7491萬 個人持股增至0.09%

明報記者 方楚茵

對上一次增持為兩年半前

鄭家純今次連續5個交易日增持罕見，事關他對上一次增持已是2021年12月，當時增持周大福每股平均價為13.951元，增持42萬股，涉及585.94萬元。

另外，值得留意的是，據周大福2024年年報顯示，截至2024年3月底鄭氏家族持有的Chow Tai Fook Capital Limited 作為公司控股股東，持有公司已發行股份總數約72.48%，公眾持股量不超過公司已發行股份總數約27.52%，意味鄭氏家族再增持的空間不足3%。

鄭氏家族再增持空間不足3%

相比起大股東增持撐公司，周大福去年底曾發動自2011年上市後首次回購支持股價，據聯交所股權投資及2024年年報顯示，公司在2023年11月中期業績出爐後便於11月底至12月底連續13次回購，涉及1226.32萬股及代價1.34億元。當中11月份回購數量為489.06萬股，涉及5430.18萬元，12月份回購量為737.26萬股，涉及8002.16萬元。公司亦在2024財年將所有回購股份註銷。

一般上市公司均會在每年股東周年大會尋求股東批准發行和回購股份的一般授權，以購回數目不超過公司已發行股本的10%股份，而周大福已於今年6月20日刊發相關股東周年大會通告，並於7月24日舉行大會，惟未知公司是否有持續回購計劃。

而2024財年底，集團持有的銀行存款及現金等價物為76.95億元，按年減少37.11億元。

不過，去年底周大福的一輪回購操作曾令市場感到驚喜，當中大摩報告指出，11月份起周大福的回購，是自2011年上市後首次，應會為市場帶來輕微的驚喜，並對股價有輕微正面影響，具支持作用。

該行認為，此舉是一個較具彈性的舉措，讓公司展示對業務的信心，並在全年業績及派息前展示對回饋股東的承諾。雖然未有顯示公司有全面的回購計劃，但認為在財務上有回購的空間。