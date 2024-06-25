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保誠啟動回購 即彈6% 券商看好 料增股東回報

【明報專訊】保誠（2378）周日公布進行20億美元回購，約等於現有股數8%，不遲於2026年中完成，首批7億美元由昨日至今年底進行，推動股價高開逾3%後升幅擴大，午市曾升見74.5元的兩周高位，收報74元，升6.02%。執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）昨日在分析員會議指出，撇除經濟影響的首季新業務利潤，首季按年有雙位數增長，加上去年業務表現，認為現時股價未能反映公司公允值，有需要盡快啟動回購。他又重申，今年股息增長指引7%至9%保持不變。

華康堯：現股價未反映公司公允值

對於回購會否影響業務，華康堯指是次回購具有財政紀律，保留財政和資本能力，繼續帶動亞洲和非洲市場增長，重申去年公布的業務目標，即新業務利潤在2022年至2027年期間，每年平均增長率達到15%至20%，以及2027年淨營運自由盈餘增至44億美元保持不變。

保誠在公告提及會把握機會甄選伙伴合作的機遇，他稱會在已有強勁代理渠道的主要市場加強銀保渠道合作，不過相關合作是規模較小的單一市場合作，而非大型區域合作。

第二季表現方面，華康堯稱年度保費等值銷售額（APE）按年增長趨勢，與第一季相若，因為去年上半年表現相當強勁，高基數會對今年上半年表現有明顯影響。保誠早前公布，按固定匯率計算首季APE按年增7%。保誠去年8月公布將投資10億美元在客戶、分銷、健康及技術領域，財務總監Ben Bulmer表示去年已投資1.3億美元，今年和明年將會在服務上加快投資。

花旗富瑞予「買入」評級

保誠倫敦股價續升，截至晚上6時半報749.6便士（約74.12港元）。保誠自5月中至上周五累跌14%，花旗報告認為保誠股價整體氣氛疲弱，預期消息能帶來幫助，隨着保誠正在達到2027年財務目標，回購將增進股東回報，該行給予「買入」評級，目標價1041便士（約102.98港元）。

富瑞指保誠回購額較其預期多一倍，不過為時兩年完成則較預期的半年為長。更重要的是，保誠提供清晰回購框架，預期回購未來會持續進行，推動市場對保誠重新估值，該行給予「買入」評級，目標價1350便士（約133.55港元）。

明報記者 歐陽偉昉