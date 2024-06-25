moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

TikTok美或禁營運 廣告商訂應急方案

【明報專訊】美國通過法例，可能禁止中資短片平台TikTok於當地營運後，據報多間廣告商制訂應急方案，包括可以隨時「斬纜」。

英國《金融時報》引述多間廣告商指出，若TikTok未能於法例規定明年1月限期前出售美國業務，當地將移除相關應用程式，雖然曾向該平台查詢如何繼續於美國賣廣告，但得不到具體答案，所以正制訂後備計劃。

或加入毋須滿足投資承諾條款

其中一名廣告商透露，準備加入條款，若被禁就毋須滿足投資承諾，期望保持少許距離，但不會完全失去推廣渠道。廣告商簽約時一般會承諾投放特定金額，換取平台放在較顯眼位置或提供折扣。另一間廣告商更表明禁令已損害商戶意欲，例如轉向facebook同系Reels和YouTube旗下Shorts等同類平台，相信觀眾屆時都改用其他社交媒體。據報TikTok去年美國收入達160億美元，絕大部分來自廣告。TikTok強調廣告業務繼續強勁增長，因為不論規模多大，各品牌都明白該平台可帶動業績，而且徹底突破固有框架。TikTok行政總裁周受資上周參加法國康城廣告業盛事時，沒有出席公眾活動，但與多間廣告商舉行私人聚會。

面對美國收緊管制，TikTok母公司字節跳動或繼續尋求方法發展人工智能。路透周一引述消息指出，字節跳動正與美國晶片設計商博通（Broadcom，美：AVGO）洽商合作，特製先進的5納米人工智能處理器晶片，並外判給台積電生產（美：TSMC）生產，但需要符合美國出口管制。雖然雙方正設計晶片，但未開始試產樣板，所以預期今年不會開始大規模製造。3間公司都沒有回應報道。

字節跳動最少由前年開始已是博通客戶，採購另一種5納米晶片，彭博引述消息指出，博通正供應較舊款7納米人工智能晶片給字節跳動的數據中心。這是由於與現有伙伴合作，可以降低採購成本，亦能確保供應穩定。由於美國前年底針對中國晶片業加強出口管制，至今中美企業未有公開於5納米或更先進晶片合作，彭博強調字節跳動與博通未達成協議，倘成事將是罕見交易。除了博通，路透報道，字節跳動在美國收緊管制前，已積累人工智能晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）的晶片，去年採購約20億美元，同時有購買華為國產人工智能晶片。

（綜合報道）

[國際金融]