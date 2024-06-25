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德商業信心5個月來首跌 遜預期

【明報專訊】德國商業信心出乎預期5個月來首次惡化，反映雖然身為歐洲最大經濟體，但復蘇之路面對更多困難。

慕尼黑經濟研究院（Ifo）周一公布，調查9000間企業後編製商業景氣指數，6月跌至88.6，較5月低2.7，市場原本預期繼續升至89.6，結果卻終止4個月升勢。預期指數意外由90.3降至89，外界本來預期升至90.7。現况指數則維持88.3。

汽車業憂中方反制 爆關稅戰

研究院形容德國經濟遭受挫折，雖然之前數月有改善，但趨勢似乎已停止，當中以製造業尤其負面，由於國內企業不願意投資，損害設備等貨品訂單下滑，成為一大問題，而且汽車業憂慮一旦歐盟最終維持向中國電動車加徵關稅的決定，中方可能反制，導致關稅戰。至於零售業數字亦差，原本預期薪酬上升可以推動消費反彈沒有成真，結果反映德國經濟要克服「滯脹」，即低增長、高通脹有困難。

研究院上周將德國經濟增長預測由0.2%調高至0.4%，相信表現在去年屬歐元區最差後，可以逐步恢復元氣，明年增長加快至1.5%。但有經濟師認為，商業景氣指數較已調低的預期更差，難以判斷明年經濟復蘇的動力何在。

荷蘭銀行ING經濟師相對樂觀，相信薪酬增長或要更多時間轉化為私人消費，令德國經濟夏季仍有一些動力。彭博亦引述標普全球採購經理指數（PMI）調查，顯示除了工業較疲弱，服務業下半年反而較樂觀，尤其是臨近暑假，酒店氣氛明顯改善。

（綜合報道）

[國際金融]