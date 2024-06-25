黃雯怡：聯通股息吸引 可趁回落買

5月數據顯示中國經濟仍疲軟，月底即將公布的6月PMI不容樂觀。波動市况下，資金傾向於停泊在高息防禦型股份，加上國家隊資金撐場，料高息央企仍有走強空間。

龍頭電訊商中國聯通（0762）屬於央企紅利指數ETF的十大權重股之一，獲中央資金支持。聯通首季純利56.13億元（人民幣，下同），按年升8.9%；營業收入994.96億元，按年升2.3%，當中服務收入達890.43億元，按年增長3.4%，符合市場預期。首季聯通雲收入達到167億元，按年增長30.3%，成為潛在利潤增長催化劑。此外聯通近期公布5月運營數據理想，大聯接用戶達10.5億戶，當中5G套餐用戶達2.74億戶，較上年同期增長19.23%，單月淨增長262.5萬戶，較4月份淨增228.5萬戶加快。

聯通今年資本開支指引按年下降12%至650億元，派息比率有望由去年的55%進一步升至接近60%。當前股息率約5.5厘仍吸引，股價年初至今累升約四成，走勢向好，建議趁回落買入，上望7.3港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]