黃雯怡：聯通股息吸引 可趁回落買

【明報專訊】港股已回調約一個月，恒指在17,800點左右見支持，反映港股較A股更具韌性。5月美國CPI和PPI數據下行，市場關注本周公布5月PCE數據，以尋找通脹進一步放緩迹象，增加9月份首次降息的可能性。若美國降息可能性升溫，美元轉弱，將有利於中港股市轉強。另一方面，上周國資委旗下國新投資認購首批追蹤港股通央企紅利指數的ETF，釋放國家隊撐「中特估」的信號，預期該板塊會持續強勢。
5月數據顯示中國經濟仍疲軟，月底即將公布的6月PMI不容樂觀。波動市况下，資金傾向於停泊在高息防禦型股份，加上國家隊資金撐場，料高息央企仍有走強空間。
龍頭電訊商中國聯通（0762）屬於央企紅利指數ETF的十大權重股之一，獲中央資金支持。聯通首季純利56.13億元（人民幣，下同），按年升8.9%；營業收入994.96億元，按年升2.3%，當中服務收入達890.43億元，按年增長3.4%，符合市場預期。首季聯通雲收入達到167億元，按年增長30.3%，成為潛在利潤增長催化劑。此外聯通近期公布5月運營數據理想，大聯接用戶達10.5億戶，當中5G套餐用戶達2.74億戶，較上年同期增長19.23%，單月淨增長262.5萬戶，較4月份淨增228.5萬戶加快。
聯通今年資本開支指引按年下降12%至650億元，派息比率有望由去年的55%進一步升至接近60%。當前股息率約5.5厘仍吸引，股價年初至今累升約四成，走勢向好，建議趁回落買入，上望7.3港元。