moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

黃雯怡：聯通股息吸引 可趁回落買

【明報專訊】港股已回調約一個月，恒指在17,800點左右見支持，反映港股較A股更具韌性。5月美國CPI和PPI數據下行，市場關注本周公布5月PCE數據，以尋找通脹進一步放緩迹象，增加9月份首次降息的可能性。若美國降息可能性升溫，美元轉弱，將有利於中港股市轉強。另一方面，上周國資委旗下國新投資認購首批追蹤港股通央企紅利指數的ETF，釋放國家隊撐「中特估」的信號，預期該板塊會持續強勢。

5月數據顯示中國經濟仍疲軟，月底即將公布的6月PMI不容樂觀。波動市况下，資金傾向於停泊在高息防禦型股份，加上國家隊資金撐場，料高息央企仍有走強空間。

龍頭電訊商中國聯通（0762）屬於央企紅利指數ETF的十大權重股之一，獲中央資金支持。聯通首季純利56.13億元（人民幣，下同），按年升8.9%；營業收入994.96億元，按年升2.3%，當中服務收入達890.43億元，按年增長3.4%，符合市場預期。首季聯通雲收入達到167億元，按年增長30.3%，成為潛在利潤增長催化劑。此外聯通近期公布5月運營數據理想，大聯接用戶達10.5億戶，當中5G套餐用戶達2.74億戶，較上年同期增長19.23%，單月淨增長262.5萬戶，較4月份淨增228.5萬戶加快。

聯通今年資本開支指引按年下降12%至650億元，派息比率有望由去年的55%進一步升至接近60%。當前股息率約5.5厘仍吸引，股價年初至今累升約四成，走勢向好，建議趁回落買入，上望7.3港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]