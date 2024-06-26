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人幣尋底拖低A股 港股18000爭持

標籤：經濟

【明報專訊】人民幣續尋底，昨日再見7個半月低位，內地A股亦全線偏軟，雖然港股早段曾一度升203點，惟大市交投疏落，升市無以為繼，恒生指數午後更曾經轉跌最多68點，大部分時間在18,000點附近爭持。北水回復小量淨流入，涉3.22億元。港股收市升幅大為收窄至45點，企穩在18,000點之上，報18,072點。成交額連續兩日不足1000億元，再跌至937億元。

晶片手機概念股沽壓大

由於人民幣反彈乏力，昨再見7個半月低位，低見美元兌人民幣7.2628水平，持續拖累A股及港股表現。上證、滬深300指數同見4個月低位，在昨日分別收報2950點及3457點，跌0.44%及0.54%。港股亦因此未能在18,000點之上有進一步突破。當中晶片股及手機概念股如中芯國際（0981）、舜宇光學（2382）及聯想集團（0992）沽壓較重，分別跌4.3%、3.5%及3.1%。珠寶股周生生（0116）則見52周低位，全日跌1.8%，低見7.25元。

反而內房概念股則企穩，龍湖集團（0960）、華潤置地（1109）及中國海外（0688）分別升2.9%、1.9%及1.7%。內地銀行股在北水支持下，表現向好。

北水錄得淨流入約3.22億元，較昨日早段淨流入逾10億元大幅減少。當中淨買入最多股份以內地銀行股為主，建設銀行（0939）及工商銀行（1398）分別錄得淨流入3.88億元及2.93億元；盈富基金（2800）及中海油（0883）則錄得最多資金淨流出，分別達到5.82億元及4.75億元。

港股於18,000點水平好淡爭持之時，盈富基金的成交額在過去4日反覆下跌，昨全日的成交額降至46.29億元，按日大減35.9%，但是其沽空比率則連續4日遞增，昨日其沽空比率增至20.5%。

盈富成交減36% 沽空率四連升

騰訊（0700）成交則繼續高企，全日達48.87億元，並為昨日成交最多股份，其沽空比率則連升兩日，增至19.7%。蒙牛（2319）則在眾藍籌股中，股價升幅最多，全日升4.5%。