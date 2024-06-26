moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

MPF半年回報6% 人均賺1.3萬

標籤：經濟

【明報專訊】人工智能概念推動美股市場延續強勁表現，加上第二季港股反彈回穩，帶動強積金（MPF）在今年上半年創2000年強積金實行以來第五高的上半年回報。強積金研究機構積金評級發表報告，截至上周四（20日），強積金6月投資回報約1.59%，年初以來則錄6.02%收益，若能維持則為2019年以來最佳上半年表現。以475萬名強積金成員計算，每位成員6月平均賺2600元，年初至今則賺1.32萬元。

總資產1.23萬億破紀錄

本月初至今，強積金錄投資收益約123億元，年初以來錄341億投資收益。計入強積金供款後，積金評論估計，截至6月底強積金總資產將約1.23萬億元，超2021年6月高位，創強積金總資產的歷史新高位，相當於每名強積金成員平均帳戶結餘有25.87萬元，年初以來增加約1.8萬元。

按個別資產類別基金表現，6月以亞洲股票基金表現最佳，錄5.08%回報，美股基金升2.99%排第2，香港及內地股票基金升2.19%排名第4，日本股票則蝕1.76%，為表現最差基金。

美股基金半年賺13.6% 債券跑輸

按年初以來表現，美股基金錄13.62%回報，為上半年表現最佳基金，亦為強積金推出以來第4佳的上半年表現，亞股基金升11.21%排第2，香港及內地股票基金升7.57%排第7。

上半年市場持續押後美國減息預期，債券基金表現較落後，環球債券基金年初以來蝕2.57%，為表現最差基金類別。俗稱為「懶人基金」的預設投資策略（DIS）基金當中，核心累積基金和65歲後基金分別錄6.44%和1.44%回報。

積金評級主席叢川普表示，標普500指數已有逾一年沒有出現超過2%拋售，是2008年環球金融危機以來持續上升時間最長。他認為投資情緒似乎正在轉變，奠定投資者信心，在通脹、利率和地緣政治緊張局勢持續下，或持續錄正回報。他提醒投資永遠存在不確定，但可以通過定期儲蓄、多元化投資和專注長線投資減輕不確定性。