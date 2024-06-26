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宇航人申港上市 經營沙棘產業

標籤：新股

【明報專訊】沙棘產品供應商內蒙古宇航人沙產業昨日遞表申請來港上市，中銀國際為其獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文，於2023年，按沙棘漿果加工量計，內蒙古宇航人沙產業是全球最大的沙棘產品供應商。

沙棘市場方面，預計中國沙棘市場規模2028年將達到約52.7億元（人民幣，下同），2024年至2028年的複合年增長率為19%。財務方面，該公司自2021年持續賺錢。去年公司純利有4616.8萬元，按年增49.9%。

如祺出行通過上市聆訊

另外，如祺出行周一晚通過上市聆訊，中金公司、華泰國際及農銀國際為其聯席保薦人。如祺出行是內地出行服務公司，主要提供網約車服務，由廣汽集團及騰訊（0700）聯合發起創立。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年交易額計，如祺的出行服務在大灣區排第二，市場份額為5.6%。財務方面，公司自2021年起持續虧損，去年虧損6.93億元，按年擴大10.5%。

元續科技截孖展 超購1254倍

此外，GEM板新股元續科技（8637）昨截止孖展認購，按最新市場數據，其公開發售部分錄得孖展認購101.7億元，超額認購1254倍。昨日亦有3新股截止招股，據最新市場數據，老鋪黃金（6181）公開發售部分超額認購431.84倍；嘀嗒出行（2559）則超額認購90.43倍；天聚地合（2479）超額認購472.12倍。

明報記者 田越

[新股]