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大額倉位異動 華置曾飈43% 市場料大劉夫妻持倉部署企業行動

【明報專訊】「大劉」劉鑾雄及妻子「甘比」陳凱韻旗下華人置業（0127）受大額倉位變動的消息刺激，市場憧憬大劉甘比或繼2021年私有化失敗後再有行動，股價昨曾勁升42.74%，午後升幅雖收窄，全日仍升28.23%，收報1.59元，成交額3353.7萬元。

明報記者 方楚茵

繼周一升近6%報1.24元後，華置周二股價一度大升42.7%，高見1.77元（見圖）。日前大劉及甘比旗下的華置出現大額倉位變動，據中央結算系統（CCASS）數據顯示，上周三（6月19日）華置有2.31億股或12.1%股份存入CCASS，並轉入法巴倉位，以當日收市價1.14元計，相關股份市值約2.63億元。

根據華置年報顯示，大劉及甘比合計持有近74.99%或約14.31億股華置，當中經Joseph Lau Luen Hung Investments Limited直接持有2.31億股，與是次轉入法巴存倉的股份數目一致，被市場認為很大機會是大劉重新將2.31億股存入系統再作部署。法巴倉位原有0.02%。

轉入法巴倉位

與大劉旗下持股一致

市場一般對大額存倉CCASS會有多種推測，因此舉可能意味着股東或企業或部署下一步的企業行動，如或為先舊後新方式配股融資、大股東增持減持、抵押及私有化等資本動作等先兆。以往較矚目的當然要數「股王」騰訊的大股東南非Naspers及旗下Prosus多次將價值數十至數百億元的騰訊持股存入CCASS部署減持。

對上一次華置出現企業行動要數2021年10月份大劉及甘比提出以每股4元私有化華置，惟在12月股東大會上因「數人頭」未能過半而遭否決，是大劉第三度私有化華置失敗。

另外兩次分別是1989年大劉嘗試透過愛美高以每股2.5元私有化華置，惟出價低於公司NAV（資產凈值）而受阻，其後兩度提價仍未能成功；大劉其後事隔兩年，在1991年再次出手，以每兩股華置換1股愛美高再提私有化，但最終亦無功而還。