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旺旺去年多賺18% 末期息大增57%

【明報專訊】內需股中國旺旺（0151）公布，截至2024年3月底的2023財年全年純利按年增18.4%至39.9億元（人民幣，下同），主要是受益於毛利率提升及費用控管，以及財年所得稅率按年降低，每股基本盈利為0.3365元，擬派末期息每股0.033美元，按年增57.14%，全年派息比率為70%。

績後股價升逾半成

旺旺昨中午公布業績，午後股價顯著做好，收報4.41港元，升5.5%。集團2023財年收入按年增2.9%至235.86億元，其中乳品及飲料類收益較去年同期成長7.4%至119.56億元；米果大類受益於海外市場及新興渠道的持續增長，其整體收益成長2.3%，達到59.77億；受冰品作業節奏的影響，休閒食品類收益按年跌5.5%，達到55.028億，另糖果小類產品創年度收益歷史新高。

旺旺全年毛利率按年增2.7個百分點至46.6%，集團稱受益於部分大宗原材料及包裝材料價格回落，以及生產用工策略優化。分類毛利率方面，米果類毛利率增3.4個百分點至46%、乳品及飲料類毛利率增3.7個百分點至48.5%、休閒食品類毛利率增0.6個百分點至44%。

旺旺2023財年分銷成本按年微增0.1%至30.21億元；行政費用按年增6.8%達30.43億元；融資成本按年增26.97%至2.818億元，主要因2023上半年財年因美元加息致其美元借款利率上漲所致；但下半財年已用較低利率的人民幣借款置換，令融資成本顯著下降，未來將繼續對利率變動保持密切關注，使融資成本保持良好水平。

另旺旺存貨周轉天數按年跌9天至81日，帶動現金周轉天數較去年提速11天，至平均65天。