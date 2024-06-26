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招商局基金執董險勝連任 ASM持股增至9% 擬要求基金回購

【明報專訊】招商局中國基金（下稱招商局基金或該基金）（0133）上周四舉行股東周年大會，雖然在當時持股逾8%的Argyle Street Management（下稱ASM）揚言要對重選執行董事簡家宜提出反對，但在贊成票比例些微佔優下，簡家宜重選案險勝「有得留低」。ASM未有罷休，最新持股加碼至9%，並不排除發起特別股東大會跟進，同時再拋出要求，建議以資產淨值折讓價10%向全體股東回購20%單位，並要求仿效外資基金如摩通等對閉端基金的做法，落實折讓管理措施。

明報記者 陳偉燊

多名股東關注股價與資產淨值大折讓

招商局中國基金昨日收報13.7元，升1.03%，在過去一年該股股價累積上升74.8%，但相對截至5月底每股資產淨值約30元，仍呈逾54%大折讓。據本報了解，在上周四股東會上，多名股東均對該基金的股價與資產淨值出現大折讓表示關注。就算機構投資者投票顧問ISS提議反對非執行董事張日忠及簡家宣連任，卻在出席股東票數贊成票比例50.443%對反對票49.557%，或佔總股數29.97%對29.44%下，重選簡家宜等連任執行董事的動議最終險勝。不過發起反對案的ASM變陣，在「釋放價值-招商局中國基金」官網預告，另一場審批該基金的管理協議之特別股東會將於今年底召開，再呼籲小股東發聲，稱很快提出實現縮小股價與資產淨值折讓的方法。

ASM發言人接受本報查詢時透露，其最新持股已增至9%，並繼續增持該基金中，指有意提出召開股東特別大會提出新要求。他們只是因為證券行行政安排需提早一星期投票，致未能將新增股數計入上周四投票中。

要求出資1.07億美元回購20%股份

據本報得到的ASM擬提縮窄股價折讓初步方案顯示，由原本建議出售招商銀行（滬：600368）及科大訊飛（深：002230）股份套現，向股東派特別息，改為要求出資1.07億美元向股東回購20%股份，出價定在與資產淨值折讓10%水平。同時並提議仿效摩根大通、富達及施羅德處理閉端基金大折讓的做法，分三步落實折讓管理計劃，將該基金的股價折讓先縮窄至30%再縮至25%及20%。ASM亦建議該基金管理人大削收費45%，並過渡至新管理班子，以及改善該基金的透明度，並對外增加路演。