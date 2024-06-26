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金融學院：兩新興科技為港金融服務業帶來新機遇

標籤：經濟

【明報專訊】金融學院轄下香港貨幣及金融中心昨日發布兩份以「去中心化」（DeFi）及「元宇宙」為主題的研究報告。報告指愈來愈多本地市場參與者對DeFi及元宇宙感興趣並已開始積極探索。

金融學院行政總裁兼研究中心執行董事馮殷諾認為，該兩項新興科技與更廣泛的虛擬資產及Web3發展息息相關，或可為香港金融服務業帶來各種新機遇。

DeFi報告顯示，53%受訪金融機構在業務運營中已涉及或計劃使用虛擬資產，當中33%受訪金融機構目前已涉及虛擬資產，20%則有計劃使用案例。

受訪金融機構目前業務營運涉及的虛擬資產類型主要為加密貨幣（30%）、非同質化代幣（22%）和代幣化傳統資產（如代幣化綠色債券）（22%）。八成半受訪金融機構計劃在未來3年將虛擬資產納入其核心業務營運。

至於元宇宙報告顯示，絕大部分（93%）金融機構對元宇宙有一定認識，約有六成半受訪金融機構表示已涉足元宇宙，並將其應用於市場營銷推廣、內部營運、人才招聘等場景。

六成半受訪金融機構已涉足元宇宙

不過亦有受訪金融機構表示，DeFi及元宇宙有帶來潛在商機時，也為機構發展帶來挑戰。馮殷諾表示，相關科技仍處於初步發展階段，在實際應用中依然需要多加留意合法合規性、私隱問題及道德風險等潛在問題。