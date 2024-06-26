空巴缺零件 降交付目標 調低業績展望 股價曾挫12%

空中巴士周一歐洲收市後突然宣布，預期今年交付約770架飛機，低於4月時重申的800架目標。今年經調整除息稅前盈利（EBIT）指引由最多70億歐元降至55億歐元。每月生產75架暢銷機款A320的目標，由2026年推遲1年至2027年。

航空公司改翻新舊機 搶零件

今次是空巴兩年內第二次調低年度交付目標。該公司行政總裁福里（Guillaume Faury）於電話會議解釋，主要由於引擎供應短缺令飛機組裝受拖延，問題去年一度受控，但今年初再次惡化，形容始料不及，至今都未有轉好迹象，所以只能調整指引。

福里補充，另一供應短缺是機艙零部件，因為遲遲未能收到訂購的新機，很多航空公司改為翻新舊機，出現搶貨的現象，預計經濟和地緣政治挑戰令供應問題將再持續一段時間。

過去兩年空巴一直面對零部件供應緊張，令生產計劃一拖再拖的問題，因為新冠病毒疫情一度令航空業產能停滯、技術工人流失，到各地「開關」後航空交通急劇復蘇，加上航空公司恢復更換舊機，令供應遠遠未能滿足需求。福里上月曾預計，供應問題未來兩至3年都難以全面解決。

德意志銀行分析員形容，空巴盈利警告令人驚訝，意味6月交付量低迷，即使調低今年交付目標，仍難以確定可以實現，相信要等待壞消息盡出後，前景才能轉向正面。花旗預計空巴今後4年盈利將減少12%至19%，但積壓8500架飛機訂單長遠支持業績和估值，股價弱勢是趁低吸納的機會。

受供應樽頸拖累，即使主要對手波音（Boeing，美：BA）近年備受飛機安全問題困擾，空巴都未能明顯受惠。

波音上周六一架大韓航空客機起飛後約30分鐘，突然於15分鐘內急降2.7萬呎，氧氣罩脫落，17名乘客要接受治理，航空公司周二宣布正與有關部門合作調查事件。

與波音同擬購Spirit 應對供應鏈挑戰

為加強供應鏈質素管理，波音計劃重新收購20年前分拆的機身製造商的Spirit AeroSystems（美：SPR）三分之二業務，《華爾街日報》周二引述消息指出，作價超過40億美元，但波音在最後關頭建議用新股取代現金支付，令交易再現變數。空巴同時尋求收購，Spirit為該公司供應零部件的相關業務，但公司形容情况複雜，仍在洽商中。

（綜合報道）

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