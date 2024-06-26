Nvidia市值3日減3.4萬億 破紀錄

數據分析公司Ortex統計，沽空Nvidia股份的投資者因而帳面獲利近50億美元，單是周一利潤就達24億美元，是2019年有紀錄以來最多。有技術分析認為，Nvidia短期利好已盡出，例如股份「一拆十」、一度晉身全球最大市值公司等，股價短線支持位在115美元，更重要關口是100美元，倘跌穿將意味氣氛全面轉差，即使長遠基本因素沒問題，都應該靜待更好時機入市，例如美國大選或聯儲局開始減息之後。投資銀行Stifel擔心，Nvidia強勁的盈利增長終將放慢，若未來數月股價更深度調整，由於股份之前佔標普500指數升幅一大部分，意味美股或難以維持升勢。

比特幣周一曾挫7% 昨回升3%

但大行繼續看好Nvidia長遠前景，富瑞將目標價由135美元調高至150美元，評級維持買入，形容公司繼續是人工智能「王者」，下半年要求晶片產能提高25%，當中新款的Blackwell更提高約40%，有望保障盈利直至後年。摩根士丹利向台灣半導體界查詢後，亦確認Nvidia產品需求繼續殷切。比特幣亦經歷急回再反彈走勢，周一曾急挫7%，失守6萬美元關口，見近兩個月低位，周二回升約3%重上6.1萬美元。

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）周二重申，美國通脹仍然高企，而且受金融環境放寬、地緣政治推高原材料成本等影響，物價有反彈風險，表明支持今年不減息，甚至有需要時可以加息。此外，經濟諮商會美國消費信心指數6月跌0.9至100.4，但高於預期，對未來1年通脹預期微跌0.1個百分點至5.3%。另外，微軟（美：MSFT）周二亦遭歐盟指控壟斷市場，綑綁銷售辦公室和視像通訊軟件，最多或罰款相當於全球收入10%。

（綜合報道）

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