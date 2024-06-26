moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Nvidia市值3日減3.4萬億 破紀錄

【明報專訊】人工智能晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）連續3個交易日下挫，蒸發市值總量創歷來最大之後，股價周二早段曾反彈逾3%，重上120美元水平。納指昨晚初段升逾1%，道指回落逾280點。Nvidia上周四創新高但單日轉向，之後持續回調，累跌曾逾13%，技術上陷入調整階段，總市值失守3萬億美元，3個交易日共蒸發4300億美元（3.35萬億港元），是美股歷來之最（見圖）。

數據分析公司Ortex統計，沽空Nvidia股份的投資者因而帳面獲利近50億美元，單是周一利潤就達24億美元，是2019年有紀錄以來最多。有技術分析認為，Nvidia短期利好已盡出，例如股份「一拆十」、一度晉身全球最大市值公司等，股價短線支持位在115美元，更重要關口是100美元，倘跌穿將意味氣氛全面轉差，即使長遠基本因素沒問題，都應該靜待更好時機入市，例如美國大選或聯儲局開始減息之後。投資銀行Stifel擔心，Nvidia強勁的盈利增長終將放慢，若未來數月股價更深度調整，由於股份之前佔標普500指數升幅一大部分，意味美股或難以維持升勢。

比特幣周一曾挫7% 昨回升3%

但大行繼續看好Nvidia長遠前景，富瑞將目標價由135美元調高至150美元，評級維持買入，形容公司繼續是人工智能「王者」，下半年要求晶片產能提高25%，當中新款的Blackwell更提高約40%，有望保障盈利直至後年。摩根士丹利向台灣半導體界查詢後，亦確認Nvidia產品需求繼續殷切。比特幣亦經歷急回再反彈走勢，周一曾急挫7%，失守6萬美元關口，見近兩個月低位，周二回升約3%重上6.1萬美元。

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）周二重申，美國通脹仍然高企，而且受金融環境放寬、地緣政治推高原材料成本等影響，物價有反彈風險，表明支持今年不減息，甚至有需要時可以加息。此外，經濟諮商會美國消費信心指數6月跌0.9至100.4，但高於預期，對未來1年通脹預期微跌0.1個百分點至5.3%。另外，微軟（美：MSFT）周二亦遭歐盟指控壟斷市場，綑綁銷售辦公室和視像通訊軟件，最多或罰款相當於全球收入10%。

（綜合報道）

[國際金融]