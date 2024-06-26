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Skytrax全球最佳航企 國泰排名升至第五

【明報專訊】香港國際機場航班顯示屏系統上周故障事件，引來市場各界質疑本港航空業水準後，航空界終迎來正面消息。

兼奪「最佳經濟艙」等兩獎

國際航空顧問機構Skytrax最新公布《全球航空公司大獎》，香港代表國泰航空（0293）喺「全球最佳航空公司」排名由去年第八躍升至第五，較2022年嘅第十六名更加係三級跳，同時仲獲得「全球最佳經濟艙」同「全球最清潔航空公司」兩個獎項。之前佢哋已經Airline Rating 評選為全球最佳航空公司嘅第三名，比去年升咗六名。

國泰嘅CEO林紹波話，佢哋喺Skytrax同AirlineRatings嘅排名中，由之前嘅十大，一下子躍升咗到今年嘅首五名，國泰真係好興奮同埋好有信心。佢哋一定會繼續努力提升，不斷創新，目標係要做到「全球第一」。

國泰要做到全球第一唔係發夢，只係重拾昔日光輝，翻查紀錄，自從2001年以來，國泰喺Skytrax全球排名榜曾經四度稱霸，不過對上一次已經係10年前嘅事。

至於今年全球最佳航空公司冠軍就由卡塔爾航空獲得，新加坡航空、阿聯酋航空及全日空航空分別排名第二至四。卡塔爾航空仲連奪「全球最佳商務艙」、「全球最佳商務艙休息室」同「中東最佳航空公司」等獎項。新加坡航空亦獲得「全球最佳客艙服務人員」、「全球最佳頭等艙」同「亞洲最佳航空公司」。

financepage@mingpao.com

[小琴密語]