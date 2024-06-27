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活在灣區：北上洗牙 選診所勿單看收費

【明報專訊】定期洗牙可減低患上牙周病的風險，惟香港洗牙收費動輒數百港元，反觀內地洗牙費用可低至數十元人民幣，以致近年不少港人會於北上消費期間，順道往內地牙科診所洗牙。綜合網上意見，選擇內地牙科時，切勿盲目追求低價，宜先參考網上口碑再作決定。

明報記者 劉敬華

牙周病輕則可引致牙齦紅腫，重則令牙齦萎縮、牙縫增闊，甚至整顆牙齒鬆脫。透過洗牙可清除積聚於牙齒表面的牙菌膜、牙石和牙漬，除去引致牙周病的細菌，也可防止蛀牙。牙科醫生一般建議每年最少洗牙一次，每半年洗牙一次更為理想。目前香港牙科診所的普通洗牙收費由400至1000港元不等，如患上牙周病，需要深層洗牙，收費可高達8000至逾萬港元不等。

民營牙科診所不時推限時優惠

鑑於香港洗牙收費不菲，近年愈來愈多港人選擇北上洗牙。參考近年較為港人所悉知的內地民營牙科診所價目，洗牙收費可由68至500元人民幣不等（見表）。要留意的是，上述價格大多為標準收費，內地民營牙科診所不時會推出限時優惠，意味洗牙價格可以進一步調低，以深圳愛康健為例，目前該診所的菌斑導向專業洗牙（含鹽）服務，限時優惠價為168元人民幣，較原價350元人民幣低182元人民幣。又如自有光，透過WhatsApp聯絡客服諮詢，發送指定信息，並預約服務，可獲贈3張100港元的牙科醫療消費券。

除了留意民營牙科診所直接推出的優惠，更可留意美團或大眾點評等平台提供的團購優惠。在選擇團購優惠時，要看清楚使用條款，如是否限於某牙科品牌的指定門市使用、限於指定時間使用，又或是限於指定日子使用等。一般而言，限於工作日使用的團購券價格，會較不限時或可於節日假日使用的團購券價格為低。以昨日在大眾點評平台上的團購優惠為例，同樣選擇深圳新浩口腔專科醫院的超聲波潔牙服務，工作日團購價為72元人民幣，節假日團購價則為105元人民幣。看到此類團購優惠，毋須急於即時購買，應先聯絡相關牙科診所預約，預約成功，才到相關平台付款購買團購優惠，尤其是可在節日及假日使用的團購券。

購買團購券 建議先預約服務

選擇內地民營牙科洗牙，要同時比較價格及洗牙方式。現時香港的普通洗牙，主要使用超聲波洗牙儀器，透過超聲波震動清理牙漬和牙石，然後再利用打磨儀器為牙齒拋光，並去除牙漬。至於內地民營牙科診所，除了一般超聲波洗牙外，還有提供其他的洗牙服務，如噴砂洗牙，又稱為噴砂美白，相較於一般的超聲波洗牙，噴砂洗牙較着重於清除牙漬，針對煙漬牙及茶漬牙等。

部分內地民營牙科診所的洗牙服務，可結合多種洗牙方式，以愛康健的菌斑導向專業洗牙（含鹽）服務為例，當中便包括染色定位、超聲波、噴砂、拋光及冲洗等流程。又如深圳鵬程口腔的專業潔治服務，便包括洗牙、噴砂及拋光等流程。

問清楚是否由持牌牙醫負責

根據網上的資訊，於深圳的民營牙科洗牙收費可低至20多元人民幣，綜合網上資訊，部分以低價廣告吸引客戶的診所，或會在治療過程中加收額外費用、使用劣質材料，又或是工具衛生情况不理想等，更有部分診所會推薦不必要的貴價服務，例如對牙齒狀况健康人士推薦近千元人民幣的深層洗牙服務，而非約百元人民幣的超聲波洗牙服務。另外，可提供超低價洗牙服務的原因，也有可能並非由牙醫操刀，又或是洗牙流程較少，如洗牙不包括拋光，故於預約內地洗牙服務時，應詢問清楚負責洗牙的是內地的持牌牙醫，還是潔牙師，以及整個洗牙服務的流程。

由於內地民營牙科診所的設備、療程和消毒程序，有可能與本港的牙科診所存在差異，綜合港人在網上分享的北上洗牙經驗，北上前應多蒐集資訊，宜選擇有標示標準收費，明碼實價的診所，並要留意相關診所在網上的口碑。根據網上的資訊，深圳的牙科門診約可分為三個層次，頂層為「牙科醫院」，中層為「口腔門診部」，基層則為「口腔診所」。理論上「醫院」級別的診所，設備會較為完善，並且往往會有名醫坐診，但也不代表「口腔門診部」沒有技術精湛的醫生，故選擇時「醫院」只可作為其中一個考量的標準。

除選擇內地民營牙科診所外，港人也可選擇到內地公營醫院洗牙，如深圳市寶安區人民醫院便是其中之一。該醫院為便利港澳居民就診，設港澳居民健康服務中心，早前更推出港澳居民健康計劃，以讓港澳居民了解內地醫院的醫療服務，該計劃由即日起至今年12月31日，持有效身分證（包括回鄉證）的港澳居民前往寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心就診，可獲免費腸癌篩查、免費洗牙及免費脫毛服務，每個項目僅限體驗一次，其中免費洗牙服務每月限額為10名，出行前宜先向院方查詢及預約。

[活在灣區]