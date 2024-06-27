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無源光纖網絡獲垂青 用戶享極高速多裝置體驗

【明報專訊】香港電訊（6823）原本獨家營運無源光纖網絡，現將引入招商局資本參股40%，變成長期合作伙伴，聯手發展。無源光纖網絡一下子引起市場重視，與其為用戶帶來極高速、多裝置及極低時延的網絡體驗有關，亦愈益引起各大電訊商及基建投資者重視。當香港電訊建成首個掌握50G PON技術的無源光纖網絡基建後，自然瞬即引起各方垂青。

所謂無源光纖網絡（PON）或被動式光纖網絡，其強項是毋須電源便可處理信號，這便利構建基建時，使用的零部件變得更細小，構建成本會比過往低，並為日後擴充及提升網絡時提供更大彈性。業界早於2007年着手投入無源光纖網絡研發，由EPON、GPON開始，到2019年邁向10G境界，到2022年落實50G PON的標準，令網速大幅提升。據香港電訊指出，運用50G PON的網絡，下載速度達50Gbps，配合新的Wi-Fi 7技術後，便可支援多裝置同時流暢應用不同網絡，網絡平均時延比1000M光纖網絡降27%。

由於無源光纖網絡的效益日益彰顯，各網絡商已紛紛參與投資，當中有線寬頻早年便着手提升網絡發展千兆級的GPON，提升用戶上網體驗。中國移動（香港）亦投入開發10G級的XGS-PON技術等，反映電訊商早已為進階至極高速下載，甚至提升接駁至最後一里到戶的電訊網絡體驗，作為競爭手段，相關技術亦引起基建投資者垂青，意圖入市分一杯羹。