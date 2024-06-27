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恒指萬八關爭持 成交連續3天不足千億

標籤：經濟

【明報專訊】港股於期指結算前夕好淡爭持，市場關注美國明晚公布PCE通脹數據為美息前景定調，加上三中全會下月開幕，市場觀望氣氛濃，恒指繼續於萬八關附近窄幅爭持，全日升17點，報18,089點。資金轉炒指數ETF，五大成交中，盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科指（3033）三大指數ETF佔了3位，大市成交亦連續第三天不足千億元。

隔晚美股個別發展，離岸、在岸人民幣分別貶值至7.2963元及7.2668元，齊創2023年11月14日後最弱，但恒指低開138點已見全日低位，隨着內地股市午後做好。恒指一度升83點，但受制於50天線，最終只升17點或0.1%，收報18,089點；國指升12點或0.2%，收報6477點，科指升34點或0.9%，收報3689點。大市全日成交951.5億元。

北水淨入38億 掃港股ETF內銀

北水南下淨流入增至38.09億元，為連續第二日流入，盈富及恒生中國企業分別獲北水淨入17.71億元及6.93億元，工行（1398）及建行（0939）亦獲北水淨買5.68億元及3.17億元，中海油（0883）及神華（1088）則遭淨沽2.62億元及1.07億元。

科技股個別發展，據報內地監管機構6月批出104款國產網絡遊戲，當中騰訊（0700）及網易（9999）的遊戲均在列，網易連續第三日上升兼創1個月高位，昨升6.2%，為全日升幅最大藍籌，騰訊則無升跌。阿里巴巴（9988）、美團（3690）靠穩，京東（9618）跌1.4%至兩個月低位；內需股受追捧，蒙牛乳業（2319）升5%，連升第三日，康師傅（0322）升3.5%；醫藥股做好，中生製藥（1177）的治療糖尿病注射液獲中國藥監局上市批准，漲4.5%，石藥（1093）亦升3.1%，藥明生物（2269）升2.7%

分析：回吐似未完 17752點不宜失守

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股半年結前繼續謹慎觀望，成交額連續第三日錄得不足1000億元，顯示資金參與積極性仍未回升。他提醒，要留意10天線已回落至低於50天線以下，是今年2月22日以來的首次，顯示回吐似未完結，上周一盤中低位17,752點一旦失守，將要進一步下調。