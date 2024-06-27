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東亞上調恒指今年目標至19900點

【明報專訊】東亞銀行（0023）上調恒指今年目標水平至19,900點，較今年初時預測的19,500點小幅度調高。東亞首席投資策略師李振豪表示，其目標預測以今年恒指預測市盈率9.8倍去計算，他料內地及香港股市已見底，而支持恒指的上升動力源自於內地國策，以及AI熱潮下內地AI企業亦可受惠。

降港今年GDP增長預測至3.3%

另東亞預料本港今年GDP增長為3.3%，較今年初時預測的3.5%略為下調。東亞首席經濟師蔡永雄表示，本港今年首季GDP增長為2.7%，增長主要依靠淨出口帶動，而本周二公布的5月港出口貨值按年升14.8%，首5個月計亦有12.5%的按年升幅，出口表現較佳。蔡永雄料未來港GDP增長以淨出口帶動為主，而投資及消費方面則因高息環境及外遊人數增加，令其增長有所減慢，料此經濟增長不平衡的現象將延續。

大新金融（0440）昨亦發表下半年宏觀經濟及市場前瞻。大新金融首席經濟及策略師溫嘉煒表示，港股估值仍然吸引，若美國落實減息及企業盈利前景回穩，或有助恒指於下半年再度上試20,000點水平。至於看好板塊方面，為高股息率、內需消費，以及受國策支持的板塊。

大新看好高股息內需消費板塊

大新亦更新本港GDP增長預測，該行預料今年GDP有望增長3.1%，較今年初時預測的2.5%，上調0.6個百分點。溫嘉煒指出，今年餘下時間本港經濟，仍有望受惠於出口需求改善，惟訪港旅客增長有放緩迹象，加上港人外遊意欲旺盛，本地零售市道的影響可能持續一段時間，高息環境對投資及樓市也會帶來壓力，預計今年全年樓價或跌約5%。