中信入稟要求許家印交「發迹屋」抵債 尖沙嘴375呎單位 清還逾53億人幣部分債項

明報記者方楚茵

據入稟狀顯示，由於許家印未支付高院在2023年12月29日的仲裁案件，而裁定許家印需支付其結欠和信恒聚的53.18億元債項，以及4月的絕對押記令9100元申請費用。

和信恒聚於2024年4月就許家印持有的祥景樓物業獲得絕對押記令。根據押記令，許家印須支付以上欠款，否則須根據押記令交出其持有的祥景樓空置單位予和信恒聚。和信恒聚曾是恒大借殼A股深深房的戰略投資者，在2016年10月3日，中國恒大公布，將注入旗下的恒大地產至深圳經濟特區房地產（深深房），以換取成為其控股股東，變相借殼深深房回A。

柯士甸道祥景樓單位現值500萬

而和信恒聚前身為中信聚恒，該公司在2017年參與了恒大地產的1300億元增資擴股計劃，並按計劃向恒大地產增資50億元，取得恒大地產的1.6%股權；惟最終恒大回A以失敗告終，恒大原應向戰投回購股份，但其後在政府推動下，恒大與各戰投方展開談判，將當中863億元戰投簽訂補充協議，戰投方同意轉為普通股權長期持有，且股權比例保持不變。

和信恒聚曾為恒大借殼A股戰投

至於上述物業，據3月「香港01」報道，許家印於1996年創業並開始涉足廣州房地產並賺得第一桶金。許在發跡後不久的1999年來港以一筆過175萬元買入祥景樓中層單位，並親自來港簽署文件。物業實用面積約375平方呎，市值約500萬元。

在今年3月18日，許家印因年報造假等被中證監判罰終身禁入證券市場，兼罰款4700萬元人民幣後，祥景樓單位亦恰巧在同日被釘契，涉及一筆60億元人民幣的債務。據指，祥景樓是許家印在港餘下唯一以私人名義持有的物業。